Вкусное печенье без муки. Рецепт домашних козинаков
Козинаки можно купить в любом супермаркете, но вкусней они будут, если приготовить их самостоятельно.
Козинаки (или гозинаки), это традиционное грузинское лакомство. Его обычно готовят из семечек подсолнуха и грецких орехов с медом, или патокой. Но рецепт можно менять, как угодно, добавляя любые семечки и орехи по вкусу. Это отличный перекус и вкусное лакомство к чаю.
Козинаки
Ингредиенты:
- Цельнозерновые хлопья — 130 гр;
- Семечки подсолнуха очищенные – 1 стакан;
- Тыквенные семечки – 2 ст. л.;
- Семена льна – 3 ст. л.;
- Семена чиа – 1 ст. л.;
- 1 яйцо (можно заменить на банан);
- Кисловатое варенье – 4 ст. л.;
- Ванильный сахар – 10 гр.
Поломайте цельнозерновые хлопья руками и перемешайте с семечками. В отдельной мисочке взбейте яйцо с ванильным сахаром и вареньем. Может подойти любое по вашему вкусу: апельсиновое, клюквенное, или из черной смородины. Смешайте сухие ингредиенты с яичной смесью и хорошо перемешайте.
Противень застелите пергаментом, и на него выкладывайте будущие печеньица любой формы, какой захочется.
Выпекать, или подсушивать их нужно в духовке, разогретой до 180 градусов. Займет этого около 20 минут. Тогда печенья-козинаки получатся очень хрустящими, если хотите, чтобы они были помягче, держите в духовке меньшее количество времени.
После приготовления полностью их остудите.
Также вы можете приготовить вкуснейшее печенье с корицей. Этот рецепт подойдет настоящим фанатам этой специи, потому что корицы в нем предостаточно.