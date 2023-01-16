Вкусное печенье без муки. Рецепт домашних козинаков

Козинаки можно купить в любом супермаркете, но вкусней они будут, если приготовить их самостоятельно.

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Козинаки (или гозинаки), это традиционное грузинское лакомство. Его обычно готовят из семечек подсолнуха и грецких орехов с медом, или патокой. Но рецепт можно менять, как угодно, добавляя любые семечки и орехи по вкусу. Это отличный перекус и вкусное лакомство к чаю.

Козинаки

Ингредиенты:

Цельнозерновые хлопья — 130 гр;

Семечки подсолнуха очищенные – 1 стакан;

Тыквенные семечки – 2 ст. л.;

Семена льна – 3 ст. л.;

Семена чиа – 1 ст. л.;

1 яйцо (можно заменить на банан);

Кисловатое варенье – 4 ст. л.;

Ванильный сахар – 10 гр.

Поломайте цельнозерновые хлопья руками и перемешайте с семечками. В отдельной мисочке взбейте яйцо с ванильным сахаром и вареньем. Может подойти любое по вашему вкусу: апельсиновое, клюквенное, или из черной смородины. Смешайте сухие ингредиенты с яичной смесью и хорошо перемешайте.

Противень застелите пергаментом, и на него выкладывайте будущие печеньица любой формы, какой захочется.

Выпекать, или подсушивать их нужно в духовке, разогретой до 180 градусов. Займет этого около 20 минут. Тогда печенья-козинаки получатся очень хрустящими, если хотите, чтобы они были помягче, держите в духовке меньшее количество времени.

После приготовления полностью их остудите.

Также вы можете приготовить вкуснейшее печенье с корицей. Этот рецепт подойдет настоящим фанатам этой специи, потому что корицы в нем предостаточно.