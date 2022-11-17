Идеально к чаю. Быстрое печенье с корицей

Это лакомство для тех, кто очень любит корицу, но при желании, рецепт можно менять.

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Печенье с корицей – для тех, кто любит печь лакомства к чаю, и не хочет использовать слишком много ингредиентов.

При желании, этот рецепт можно изменить – вместо 120 граммов муки, например, всыпать порошок какао, убрать корицу вовсе и тогда у вас выйдет шоколадное печенье. В тесто можно добавлять мускатный орех, цедру цитрусовых, или шоколадную крошку и тогда у вас выйдет абсолютно новый вкус.

Словом, это отличный базовый рецепт, который каждый может менять под себя. Но для пробы, попробуйте не отходить от оригинала. Тесто замешивается не более 10 минут, еще десять минут печенье печется в духовке и лакомство готово.

Печенье с корицей

Ингредиенты:

Мука — 480 гр.;

Разрыхлитель — 5 гр.;

Сахар — 300 гр.;

Масло сливочное 82,5% — 225 гр;

Два яйца;

Корица — 25 гр.

Для начала хорошо промешайте сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель. Смешайте мягкое сливочное масло, половинку порции корицы и сахар. Смешайте с сухими ингредиентами. В идеале это лучше делать в чаше миксера, но можно справиться и вручную.

Сначала образуется мокрая крошка, а потом и эластичное тесто. Положите его на пленку, распластайте до толщины двух см и уберите в холодильник на 30 минут.

Смешайте оставшиеся сахар и корицу.

Достаньте тесто из холодильника, отщипывайте от него кусочки и скатывайте шарики размером с грецкий орех. Обваливайте их в смеси сахара и корицы. Застелите противень пергаментом, раскладывайте будущие печеньица с запасом места.

Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекайте до готовности, это займет около 10-12 минут. Печенье подрумянится, но будет все еще мягким. Вы можете и расплющить шарики, тогда печенья выйдет более хрустящими.

В герметичной посуде печенье будет храниться до около недели, а тесто можно хранить в холодильнике не более четырех дней. Но его можно и заморозить на пару недель впрок.

Также к чаю можно приготовить оригинальное печенье из фасоли, творога и яблок. Рецепт предложил известный украинский повар Евгений Клопотенко.