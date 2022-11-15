Необычный рецепт печенья из фасоли от Клопотенко

Сладкое печенье станет отличным дополнением к чаепитию утром.

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Печенье — это вкус и запах детства. Оно всегда ассоциируется со сладким привкусом и весельем. О необычном рецепте приготовления печенья с фасолью рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

150 г белой фасоли

1 зеленое яблоко

1 яйцо

150 г кисломолочного творога 9% жирности

160 г муки

100 г сахара

30 г кукурузного крахмала

5 г разрыхлителя для теста

10 г ванильного сахара

75 г грецких орехов

2 г соды

2 г соли

Для начала готовим все нужные ингредиенты. Моем фасоль и на 2 часа замачиваем в горячей воде, к которой добавляем 2 г пищевой соды. После этого сливаем воду и хорошо промываем нашу фасоль. Ставим ее варить. Приблизительно через полчаса она будет готова. Откидываем фасоль на дуршлаг.

Включаем духовку и разогреваем до 160 градусов. В это время моем яблоко и разрезаем на две половинки. При этом удаляем сердцевину. Наши половинки заматываем в фольгу и отправляем в духовку на 15 минут. С помощью чайной ложки отделяем мякоть и выбрасываем кожуру. Потом очень мелко режем наши орехи.

Берем творог 9% жирности в количестве 150 г и перетираем его через сито. После этого готовую фасоль, мякоть яблока, творог, яйцо, сахар и ванильный сахар кладем в блендер. Все хорошо мешаем.

В отдельной емкости нужно собрать другие ингредиенты – муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль и 3/4 ореха. Все хорошо мешаем и добавляем к готовому тесту из блендера.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем на противень пергамент и готовое тесто. Сверху можно присыпать остатком орехов. Ставим запекаться в духовку на 15 минут.

Напомним, как очень просто приготовить вкусные сладкие рогалики.