Необычный рецепт печенья из фасоли от Клопотенко
Сладкое печенье станет отличным дополнением к чаепитию утром.
Печенье — это вкус и запах детства. Оно всегда ассоциируется со сладким привкусом и весельем. О необычном рецепте приготовления печенья с фасолью рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 150 г белой фасоли
- 1 зеленое яблоко
- 1 яйцо
- 150 г кисломолочного творога 9% жирности
- 160 г муки
- 100 г сахара
- 30 г кукурузного крахмала
- 5 г разрыхлителя для теста
- 10 г ванильного сахара
- 75 г грецких орехов
- 2 г соды
- 2 г соли
Для начала готовим все нужные ингредиенты. Моем фасоль и на 2 часа замачиваем в горячей воде, к которой добавляем 2 г пищевой соды. После этого сливаем воду и хорошо промываем нашу фасоль. Ставим ее варить. Приблизительно через полчаса она будет готова. Откидываем фасоль на дуршлаг.
Включаем духовку и разогреваем до 160 градусов. В это время моем яблоко и разрезаем на две половинки. При этом удаляем сердцевину. Наши половинки заматываем в фольгу и отправляем в духовку на 15 минут. С помощью чайной ложки отделяем мякоть и выбрасываем кожуру. Потом очень мелко режем наши орехи.
Берем творог 9% жирности в количестве 150 г и перетираем его через сито. После этого готовую фасоль, мякоть яблока, творог, яйцо, сахар и ванильный сахар кладем в блендер. Все хорошо мешаем.
В отдельной емкости нужно собрать другие ингредиенты – муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль и 3/4 ореха. Все хорошо мешаем и добавляем к готовому тесту из блендера.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем на противень пергамент и готовое тесто. Сверху можно присыпать остатком орехов. Ставим запекаться в духовку на 15 минут.
Напомним, как очень просто приготовить вкусные сладкие рогалики.