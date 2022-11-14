Очень простой рецепт сладких рогаликов

Несколько простых и недорогих ингредиентов и полчаса вашей жизни создадут вкусный десерт.

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Обычные рогалики, имеющие вкус детства, станут отличным решением для разнообразия десертов к чаю утром. Их очень легко и дешево приготовить, однако вкус не оставит безразличным ни вас, ни ваших гостей.

Ингредиенты:

стакан теплой воды

20 г дрожжей

50 г сахара

соль, ваниль

100 г растительного масла

600 г муки

маковая начинка

Стакан теплой воды (или даже кипятка) влить в емкость, добавить дрожжи, сахар, растительное масло, муку и по вкусу соль с ванилью. Все хорошо смешать и свернуть в рогалики, поместив внутрь маковую начинку.

После этого отправляем наши рогалики в духовку на полчаса. Подавая на стол, можно посыпать ванильным сахаром или кокосовой стружкой, на ваше рассмотрение и желание.

Напомним, как приготовить вкусный десерт за 5 минут, не используя при этом духовку.

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