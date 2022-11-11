Десерт за 5 минут без духовки и сгущенки
Вкусным дополнением любого приема еды может стать сладкий десерт.
Приготовить десерт можно и без духовки. Понадобится несколько ингредиентов, миска и кастрюля.
Ингредиенты:
- печенье 100 г
- 2 яичных желтка
- сахар 80 г
- кукурузный крахмал 20 г
- молоко 400 г
- сливочное масло 20 г
- какао 15 г
- шоколад 80 г
- крем 50 мл
Сначала печенье выкладываем на дно стеклянной квадратной миски.
В это время в другой сосуд к желткам добавляем сахар. Все хорошо смешиваем (можно блендером). Добавляем к смеси кукурузный крахмал. Также хорошо мешаем, после чего вливаем молоко.
Все это ставим на огонь и кипятим в течение одной минуты после появления первых пузырьков. Добавляем в смесь сливочное масло, смешиваем. Выливаем половину готовой начинки на печенье. Хорошо утрамбовываем и выкладываем еще слой печенья.
В это время в другую половину начинки добавляем какао и хорошо смешиваем. Готовую смесь выкладываем на десерт и отправляем в холодильник на полчаса.
Тем временем шоколад отправляем в микроволновку. Добавляем в разогретый шоколад крем, мешаем и выкладываем на верх десерта. Отправляем его снова в холодильник на пол часа.
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