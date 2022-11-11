Десерт за 5 хвилин без духовки та згущеного молока

Смачним доповненням будь-якого прийому їжі може стати солодкий десерт.

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Приготувати десерт можна і без використання духовки. Знадобляться кілька інгредієнтів, миска та каструля.

Інгредієнти:

печиво 100 г

2 яєчні жовтки

цукор 80 г

кукурудзяний крохмаль 20 г

молоко 400 г

вершкове масло 20 г

какао 15 г

шоколад 80 г

крем 50 мл

Спочатку печиво викладаємо на дно скляної квадратної миски.

У цей час в іншій посудині до жовтків додаємо цукор. Усе гарно змішуємо (можна блендером). Додаємо до суміші кукурудзяний крохмаль. Також гарно мішаємо, після чого вливаємо молоко.

Усе це ставимо на вогонь та кип'ятимо протягом однієї хвилини після появи перших бульбашок. Додаємо до суміші вершкове масло, змішуємо. Виливаємо половину готової начинки на печиво. Гарно утрамбовуємо та викладаємо ще шар печива.

У цей час до іншої половини начинки додаємо какао та гарно змішуємо. Готову суміш викладаємо на десерт та відправляємо у холодильник на пів години.

Тим часом шоколад дрібнимо та відправляємо до мікрохвильової печі. Додаємо до розігрітого шоколаду крем, мішаємо та викладаємо на верх десерту. Відправляємо його знову до холодильника на пів години.

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