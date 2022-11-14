Дуже простий рецепт солодких рогаликів

Кілька простих та недорогих інгредієнтів та пів години вашого життя створять смачний десерт.

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Звичайні рогалики, що мають смак дитинства, стануть чудовим рішенням для урізноманітнення десертів до чаю зранку. Їх дуже легко та дешево приготувати, проте смак не залишить байдужим ні вас, ні ваших гостей.

Інгредієнти:

стакан теплої води

20 г дріжджів

50 г цукру

сіль, ваніль

100 г олії

600 г муки

макова начинка

Стакан теплої води (або навіть кип'ятку) влити в ємність, додати дріжджі, цукор, олію, муку та за смаком сіль з ваніллю. Усе гарно змішати та скрутити в рогалики, помістивши всередину макову начинку.

Після цього відправляємо наші рогалики в духовку на пів години. Подававши до столу, можна посипати ванільним цукром чи кокосовою стружкою, на ваш розгляд та бажання.

Нагадаємо, як приготувати смачний десерт за 5 хвилин, не використовуючи при цьому духовку.

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