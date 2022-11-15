Незвичайний рецепт печива з квасолі від Клопотенка

Солодке печиво стане чудовим доповненням до чаювання зранку.

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Печиво — це про смак та запах дитинства. Воно завжди асоціюється із солодким присмаком та веселощами. Про незвичайний рецепт приготування печива з квасолею розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

150 г білої квасолі

1 зелене яблуко

1 яйце

150 г кисломолочного сиру 9 % жирності

160 г борошна

100 г цукру

30 г кукурудзяного крохмалю

5 г розпушувача для тіста

10 г ванільного цукру

75 г волоських горіхів

2 г соди

2 г солі

Для початку готуємо всі необхідні інгредієнти. Миємо квасолю та на 2 години замочуємо її в гарячій воді, до якої додаємо 2 г харчової соди. Після цього зливаємо воду та гарно промиваємо нашу квасолю. Ставимо її варити. Приблизно за пів години вона буде готова. Відкидаємо квасолю на друшляк.

Вмикаємо духовку та розігріваємо її до 160 градусів. У цей час миємо яблуко та розрізаємо його на дві половинки. При цьому видаляємо серцевину. Наші половинки замотуємо у фольгу та відправляємо в духовку на 15 хв. За допомогою чайної ложки відокремлюємо м'якуш та викидаємо шкірку. Згодом дуже дрібно ріжемо наші горіхи.

Беремо кисломолочний сир 9 % жирності у кількості 150 г та перетираємо його через сито. Після цього готову квасолю, м’якуш яблука, сир, яйце, цукор та ванільний цукор кладемо у блендер. Усе гарно мішаємо.

В окремій ємності потрібно змішати інші інгредієнти — борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, сіль та 3/4 горіхів. Усе гарно мішаємо та додаємо до вже готового тіста з блендера.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Викладаємо на деко пергамент і готове тісто. Зверху можна присипати залишком горіхів. Ставимо запікатися в духовку на 15 хвилин.

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