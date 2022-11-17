Ідеально до чаю. Швидке печиво з корицею

Ці ласощі для тих, хто дуже любить корицю, але за бажання, рецепт можна міняти.

Related video

Печиво з корицею — для тих, хто любить пекти ласощі до чаю та не хоче використовувати надто багато інгредієнтів.

За бажання, цей рецепт можна змінити — замість 120 грамів борошна, наприклад, всипати порошок какао, прибрати корицю зовсім і тоді у вас вийде шоколадне печиво. У тісто можна додавати мускатний горіх, цедру цитрусових або шоколадну крихту, і тоді у вас вийде абсолютно новий смак.

Словом, це чудовий базовий рецепт, який кожен може міняти під себе. Але для спроби, спробуйте не відходити від оригіналу. Тісто замішується не більш як 10 хвилин, ще десять хвилин печиво печеться в духовці, і ласощі готові.

Печиво з корицею

Складові:

Борошно — 480 г;

Розпушувач — 5 г;

Цукор — 300 г;

Масло вершкове 82,5% — 225 г;

Два яйця;

Кориця — 25 г

Для початку добре перемішайте сухі інгредієнти: борошно та розпушувач. Змішайте м'яке вершкове масло, половинку порції кориці і цукор. Змішайте із сухими інгредієнтами. В ідеалі краще робити в чаші міксера, але можна впоратися і вручну.

Спочатку утворюється мокра крихта, а потім еластичне тісто. Покладіть його на плівку, розпластайте до товщини двох см і заберіть у холодильник на 30 хвилин.

Змішайте цукор і корицю, що залишилися.

Дістаньте тісто з холодильника, відщипуйте від нього шматочки і скочуйте кульки розміром з волоський горіх. Обвалюйте їх у суміші цукру та кориці. Застеліть лист пергаментом, розкладайте майбутні печиво із запасом місця.

Поставте в духовку розігріту до 200 градусів. Випікайте до готовності, це триватиме близько 10-12 хвилин. Печиво підрум'яниться, але все ще буде м'яким. Ви можете і роздавити кульки, тоді печива вийде хрусткішими.

У герметичному посуді печиво зберігатиметься близько тижня, а тісто можна зберігати в холодильнику не більше чотирьох днів. Але його можна і заморозити на пару тижнів на запас.

Також до чаю можна приготувати оригінальне печиво з квасолі, сиру та яблук. Рецепт запропонував відомий український кухар Євген Клопотенко.