Постное меню. Рецепт капустных котлет

С 27 февраля начался Великий Пост, так что постное меню снова актуально.

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Православные христиане с 27 февраля по 15 апреля будут соблюдать Великий Пост. Но также постные блюда подходят и тем, кто хочет отказаться от мяса, или придерживается вегетарианской диеты.

Один из популярных постных рецептов – это капустные котлеты, что весьма актуально, ведь капуста – недорогой и популярный овощ. И блюда из него получаются вкусными и сытными. Фокус расскажет, как приготовить котлеты из капусты.

Котлеты из капусты

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 700 гр;

Две луковицы;

Манка — 5 ст. л.;

Два зубчика чеснока;

Петрушка, укроп, молотая паприка, соль, черный молотый перец.

Капусту мелко нарежьте, измельчите лук и чеснок, также как и зелень. Капусту залейте кипятком, она немного жестковата, так что листья нужно размягчить. Поставьте кастрюлю с капустой на огонь и варите минут 10, если у вас молодая капуста, или листья просто не слишком жесткие, то просто оставьте овощ в кипятке минут на десять и варить не надо. После слейте кипяток, капусту отожмите и остудите.

Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок, смешайте с капустой, посолите, поперчите, добавьте паприку, зелень и манку. Хорошо перемешайте и оставьте минут на 15.

Далее разогрейте на сковороде растительное масло и жарьте небольшие котлетки. Формировать их лучше мокрыми руками. Готовые котлеты выкладывайте на бумажное полотенце.

Подавайте с томатным соусом.

Также вы можете приготовить постный десерт, козинаки из семечек. В рецепте есть яйцо, но оно легко заменяется на банан.