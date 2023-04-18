Італійська кухня. Рецепт супу з сиром та броколі

Цей суп – ідеальне блюдо для прохолодної погоди.

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Броколі, або, як ще її називають, спаржеву капусту, люблять не всі, вважаючи, що вона досить несмачна, хоч і дуже корисна. Зате цю капусту можна додавати в будь-які страви, де передбачається багато приправ. Тоді вона додає потрібної свіжості.

Суп із сиром та броколі готують по всьому світу, хоча вперше його, швидше за все, вигадали саме в Італії. Він густий, ситний та ароматний. Сир надає йому ніжного смаку, а броколі — корисних вітамінів. Суп легко та швидко готується із простих продуктів. Фокус розкаже, як його приготувати.

Суп з броколі та сиром

Інгредієнти:

1 л курячого бульйону;

500 г броколі;

200 г тертого сиру (чедер, гауда чи будь-який інший);

50 г вершкового масла;

50 г борошна;

250 мл молока;

Сіль, перець, мускатний горіх до смаку.

У каструлі доведіть бульйон до кипіння. Покладіть броколі та варіть до м'якості, близько 15 хвилин. Злийте бульйон в окремий посуд, а броколі подрібніть блендером чи ножем.

У тій же каструлі розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і добре перемішайте. Поступово вливайте молоко, постійно розбиваючи грудочки. Вийде густий соус.

Поверніть бульйон у каструлю і доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь і додайте сир. Ви можете використати сир одного сорту, або зробити мікс. Помішуйте, поки сир не розтане. Приправте сіллю, перцем та мускатним горіхом до смаку.

Додайте броколі та перемішайте. Готовий суп розлийте по тарілках та подавайте гарячим.

Якщо у вас немає курячого бульйону, то можете використовувати овочевий бульйон або просто воду, так суп вийде менш наваристим.

Може, ви не знали, але з броколі можна приготувати навіть котлети. Вони вийдуть досить дієтичними та дуже смачними.