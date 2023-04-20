Диетическое меню. Рецепт супа из говядины с чечевицей и кабачками

Это отличное блюдо для тех, кто любит легкие и питательные первые блюда.

Related video

Говяжий суп с чечевицей и кабачками — это оригинальный рецепт привычного блюда. Красная чечевица придает супу густоту и насыщенный оттенок, а молодой кабачок добавляет свежести и сочности. Говяжий бульон делает суп наваристым и вкусным. Приготовить такой суп очень просто и быстро. Фокус расскажет подробный рецепт.

Говяжий суп с чечевицей и кабачками

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

чечевица — 200 г;

кабачки — 2 шт;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

масло растительное — 2 ст. л;

соль, перец черный молотый, зелень петрушки.

Говядину нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Залейте двумя литрами воды и доведите до кипения. Снимите пену и варите на медленном огне до мягкости мяса, около 1-1,5 часа.

Чечевицу промойте под проточной водой и добавьте в кастрюлю к мясу. Варите еще 15-20 минут.

Кабачки очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Лук и морковь очистите. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и жарьте еще пять минут помешивая.

Переложите жареные овощи в кастрюлю к супу. Добавьте кабачки, соль, перец и зелень по вкусу. Доведите до кипения и варите еще 10 минут или до готовности кабачков.

Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим с хлебом или без.

Также можете приготовить вкусный суп из плавленых сырков. Это классический суп из минимума ингредиентов.