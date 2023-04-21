Обсмажена зелена квасоля з часником: найпростіший і найсмачніший рецепт

Ця страва — відмінна і багата на вітаміни заміна шкідливим гарнірам у вигляді картоплі та макаронів.

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Зелену квасолю можна приготувати різними способами – всі їх і не перерахувати. Але одним із найпростіших і найшвидших є обсмажування на сковороді з часником та спеціями.

Цей рецепт підійде для тих, хто любить хрумку та ароматну квасолю, яка зберігає свій колір та вітаміни. Обсмажена зелена квасоля з часником — це відмінний гарнір до м'яса, риби або птиці, а також самостійна страва для вегетаріанців або тих, хто поститься.

Ви можете використовувати свіжу або заморожену квасолю, головне не пересмажити її та не переборщити з часником. Дотримуйтесь покрокового рецепта від Фокусу, і у вас вийде ідеальна обсмажена зелена квасоля з часником!

Обсмажена зелена квасоля з часником

Інгредієнти:

500 г зеленої квасолі (свіжої чи замороженої)

4 зубчики часнику

2 ст. л. рослинної олії

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

1/4 ч. л. паприки

1/4 ч. л. сушеного чебрецю

2 ст. л. свіжого кропу

Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, відріжте в неї кінчики та розламайте на кілька частин. Якщо ви використовуєте заморожену квасолю, то розморозьте її в мікрохвильовій печі або під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.

Очистить часник і наріжте його тонкими скибочками або подрібніть часник.

Нагрійте олію на великій сковороді на середньо-високому вогні. Додайте квасолю та обсмажуйте її, помішуючи, близько 10 хвилин або до тих пір, поки вона не стане м'якою, але все ще хрумкою.

Посипте сіллю, перцем, паприкою і чебрецем і добре перемішайте.

Додайте часник і обсмажуйте ще 2-3 хвилини, поки він не підрум'яниться і не почне пахнути.

Перекладіть квасолю на блюдо і посипте свіжим кропом.

Подавайте обсмажену зелену квасолю з часником гарячою або теплою, як гарнір або самостійне блюдо.

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