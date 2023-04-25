Проста та ситна страва. Пиріг "Сосиски в тісті"
Цей пиріг дуже просто приготувати, тому що потрібно готове тісто, яке не потрібно замішувати окремо.
Пиріг "Сосиски в тесті" — це проста і ситна страва, яку можна приготувати з готового листкового тіста та сосисок. Цей пиріг підходить для сніданку, перекусу або пікніка. Він виходить хрустким зовні та м'яким усередині, а соус барбекю надає йому особливого смаку.
Ви можете доповнити його на свій смак, якщо хочете, поклавши в начинку сир, смажені гриби, або інший соус. Пиріг можна прикрасити насінням кунжуту або льону, в'яленими помідорами, або посипати свіжою руколою перед подачею. Фокус розкаже, як його приготувати.
Пиріг "Сосиски в тісті"
Інгредієнти:
- 1 упаковка листкового тіста;
- 8-10 сосисок;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. соусу барбекю.
Розігрійте духовку до 190 градусів та застеліть прямокутну форму розміром 24 х 30 см папером для випікання.
Розділіть тісто навпіл. Одну частину розкачайте у пласт і покладіть у форму, формуючи високі борти. Змастіть соусом барбекю.
Другу частину тіста наріжте смужками шириною 1,5 см і оберніть кожну сосиску по спіралі. Покладіть сосиски у форму.
Збийте яйце і кулінарним пензлем змастіть тісто. Поставте форму в центр духовки та випікайте пиріг протягом 30 хвилин.
Трохи остудіть пиріг у формі та перекладіть на дерев'яну дошку. Наріжте на порції та подавайте теплим або холодним.
Також ви можете приготувати як гарнір до такого пирога смачну смажену зелену квасолю з часником.