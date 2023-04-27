Смачна випічка. Рецепт бананового хліба із шоколадом

Це смачний та ароматний десерт, який легко приготувати вдома.

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Банановий хліб із шоколадом — це незвичайний і солодкий варіант хліба, який можна подавати на сніданок або як доповнення до чаю чи кави. Він має м'яку та вологу текстуру, а також приємний фруктовий аромат. Для приготування цього хліба вам знадобляться стиглі банани, шоколадні краплі або шматочки шоколаду, горіхи, борошно, цукор, яйця та інші інгредієнти. Ви можете використовувати будь-які горіхи до свого смаку, наприклад, волоські, фундук або мигдаль. Також ви можете додати ванільний екстракт чи корицю для більшого аромату. Фокус розкаже, як його приготувати.

Банановий хліб із шоколадом

Інгредієнти:

200 г пшеничного борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

½ чайної ложки солі;

120 г коричневого цукру;

120 г грецького йогурту;

60 г вершкового масла кімнатної температури;

два яйця;

чотири стиглі банани;

100 г шоколадних крапель або шматочків шоколаду;

60 г волоських горіхів;

олія для змащування форми.

Підготуйте усі інгредієнти. У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.

В іншій мисці змішайте коричневий цукор, йогурт і вершкове масло. Збийте міксером на середній швидкості приблизно 5 хвилин.

По одному додайте яйця до масляної суміші. Наступне яйце додавайте лише після того, як вмішали попереднє.

Всипте борошно до масляної суміші і змішайте до однорідності на низькій швидкості.

Розімніть банани виделкою та додайте до тіста. Тепер можна додати горіхи та шоколад. Їх краще вмішувати лопаткою.

Змастіть форму для випікання олією, або застеліть пергаментом. Перекладіть тісто у підготовлену форму. Прикрасьте хліб половиною банана і присипте цукром, що залишився.

Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів 60-70 хвилин. Найкраще використовувати режим конвекції. Готовність хліба можна перевірити шпажкою: якщо вона виходить сухою, хліб готовий.

Перш ніж виймати хліб із форми, дайте йому охолонути.

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