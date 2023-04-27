Морквяне суфле по-луїзіанськи: такого ви ще не куштували

Не дивуйтеся, що з моркви теж можна робити смачні десерти, і ми вам це доведемо.

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Якщо ви хочете приготувати найнезвичайніший і найсмачніший десерт, то цей рецепт для вас. Пишне й ароматне суфле з моркви, яке має солодкуватий смак і ніжну текстуру дуже люблять у штаті Луїзіана. Там суфле з моркви — це традиційна страва, яку часто подають на святковий стіл або як десерт. Ви можете використовувати свіжу або заморожену моркву, а також додати різні спеції та горіхи на свій смак. Цей рецепт від Фокусу надзвичайно простий і швидкий у приготуванні, а результат порадує вас та ваших гостей.

Морквяне суфле по-луїзіанськи

Інгредієнти:

1 кг моркви, очищеної та нарізаної;

3/4 склянки (150 г) цукру;

1/4 склянки (60 г) борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки кориці;

1/4 чайної ложки мускатного горіха;

3 яйця, збиті;

1/2 склянки (125 мл) вершкового масла, розтопленого;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/4 склянки (25 г) подрібнених горіхів (волоських, мигдальних або пекан) — за бажанням.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму для випікання розміром приблизно 23 на 33 см олією. У великій каструлі з водою зваріть моркву до м'якості приблизно 15-20 хвилин. Злийте воду і подрібніть моркву блендером чи кухонним комбайном до однорідної маси.

У маленькій мисці змішайте цукор, борошно, розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх. Це буде ваша суха суміш на суфле.

У великій мисці змішайте яйця, розтоплене масло та ванільний екстракт. Це буде ваша волога суміш для суфле.

Поступово додайте суху суміш до вологої, помішуючи до одержання гладкого тіста. Потім обережно засипте подрібнені горіхи, якщо використовуєте їх.

Вилийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте поверхню. Випікайте в духовці близько 45 хвилин або до того часу, поки суфле не підніметься і стане золотистим зверху. Вийміть з духовки та залиште трохи остигати.

Подавайте суфле з моркви теплим чи холодним, посипавши зверху цукровою пудрою чи вершками за бажанням.

Крім цього незвичайного суфле ми рекомендуємо вам спробувати приготувати чудовий банановий хліб із шоколадом. Смачного!