Нежнейшее клубничное суфле: простой рецепт изысканного десерта

Наслаждаться клубничным суфле лучше, когда оно охлажденное.

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Что может быть лучше в сезон клубники, чем нежное и тающее во рту суфле. Готовить его совсем не сложно, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Такой десерт понравится и взрослым, и детям.

Клубничное суфле

Ингредиенты:

свежая клубника – 450 гр;

сахар – 180 гр;

желатин – 35 гр;

вода – 150 мл.

Способ приготовления:

Желатин залить водой и оставить его набухать.

Клубнику помыть, оборвать хвостики, выложить на бумажное полотенце, чтобы ушла жидкость. Затем ягоды перебить в блендере. Вылить получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар, поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения.

Снять массу с огня, добавить набухший желатин и хорошо перемешать, пока все не раствориться, а масса станет однородной. Дать остыть до теплого состояния и взбивать миксером 15-25 минут. Масса должна немного посветлеть, увеличиться в объеме, стать воздушной.

Форму для суфле выстелить пищевой пленкой, смазать маслом без запаха и вылить массу. Поставить в холодильник на несколько часов застывать.

Перед подачей разрезать на порционные кусочки. Употреблять лучше обязательно охлажденным, так вкуснее. Можно залить в одну форму или же, по желанию, в порционные стаканы или креманки.

Ранее Фокус писал, как приготовить холодный клубничный суп.