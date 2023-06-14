Холодный клубничный суп: рецепт летнего десерта за пару минут (видео)

При подаче в каждую тарелку нужно положить шарик мороженого и украсить несколькими листочками мяты.

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Клубника хороша в любом виде. Ее можно добавлять в выпечку, кремы, напитки, готовить кисели, варенье, смузи, даже сладкие хачапури. Однако эта ягода может стать прекрасной основой и для сладкого летнего супа, рецептом которого поделилась известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура. На приготовление такого блюда уйдет всего пара минут, а домочадцы оценят его вкус и вашу фантазию.

Холодный клубничный суп

Ингредиенты на две порции:

свежая холодная клубника – 400 гр;

сок лимона – 1 ст. л;

мята – 3-4 листочка;

натуральный йогурт – 4 ст. л;

сахарная пудра – 1-2 ст. л.

Для подачи – свежая клубника, мята и миндальные хлопья.

Способ приготовления:

В глубокую миску сложить клубнику, влить йогурт, лимонный сок, сахарную пудру. Все перебить погружным блендером до однородной жидкой массы. Разлить суп по тарелкам, сверху в каждую положить шарик мороженого и украсить несколькими листочками мяты.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный медовик с клубникой, бисквит с этой ягодой и даже тирамису. Кроме того, клубника хороша и в качестве ингредиента для трайфла.