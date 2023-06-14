Холодный клубничный суп: рецепт летнего десерта за пару минут (видео)
При подаче в каждую тарелку нужно положить шарик мороженого и украсить несколькими листочками мяты.
Клубника хороша в любом виде. Ее можно добавлять в выпечку, кремы, напитки, готовить кисели, варенье, смузи, даже сладкие хачапури. Однако эта ягода может стать прекрасной основой и для сладкого летнего супа, рецептом которого поделилась известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура. На приготовление такого блюда уйдет всего пара минут, а домочадцы оценят его вкус и вашу фантазию.
Холодный клубничный суп
Ингредиенты на две порции:
- свежая холодная клубника – 400 гр;
- сок лимона – 1 ст. л;
- мята – 3-4 листочка;
- натуральный йогурт – 4 ст. л;
- сахарная пудра – 1-2 ст. л.
Для подачи – свежая клубника, мята и миндальные хлопья.
Способ приготовления:
В глубокую миску сложить клубнику, влить йогурт, лимонный сок, сахарную пудру. Все перебить погружным блендером до однородной жидкой массы. Разлить суп по тарелкам, сверху в каждую положить шарик мороженого и украсить несколькими листочками мяты.
Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный медовик с клубникой, бисквит с этой ягодой и даже тирамису. Кроме того, клубника хороша и в качестве ингредиента для трайфла.