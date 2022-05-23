Сказочный десерт: рецепт летнего тирамису с клубникой

Десерт, который буквально тает во рту, готовится быстро и легко.

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Лето – время легких, вкусных десертов, которые буквально тают во рту, поэтому тирамису с клубникой станет отличным дополнением к меню в ближайшие недели, а то и месяцы.

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Тирамису – очень воздушный, нежный итальянский десерт, с изумительным контрастом сладкого сливочного крема и горьковатого вкуса крепкого кофе. Слово "тирамису" переводится как "тяни меня вверх" (итальянский вариант фразы "взбодри меня"). Имя блюда связано с его высокой питательной ценностью.

Летний тирамису с клубникой

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг;

Маскарпоне – 500 гр;

Сливки – 400 гр;

Сахар – 7 ст. л;

Яичный желток – 4 шт;

Печенье "Савоярди" – 3 упаковки;

Сок одного лимона.

Способ приготовления:

Клубнику хорошо вымыть и почистить. Треть всей клубники оставить для украшения десерта, а остальную необходимо порезать на мелкие кусочки, переложить в миску, засыпать столовой ложкой сахара, добавить сок лимона и отправить в холодильник, чтобы там образовался ягодный сок.

С помощью электромиксера сначала перемешать желтки с сахаром, а затем туда добавить маскарпоне и взбивать все вместе.

В отдельно посудине взбить сливки до твердых пиков, а затем аккуратно ввести их в маскарпоне, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. В идеале крем должен получиться светлым и иметь однородную консистенцию.

Далее необходимо взять блюдо с высокими бортиками, покрыть дно тонким слоем крема, чтобы печенье не скользило. Из миски с клубникой аккуратно слить сок в небольшую миску. Печенье окунать в сок и сразу же укладывать его в подготовленное блюдо. Это будет первый слой тирамису.

Затем печенье следует покрыть слоем крема из маскарпоне со сливками, а на него уложить слой клубники.

Чередовать слои до тех пор, пока все ингредиенты не будут использованы. Последним слоем должен стать крем.

Поверхность тирамису украсить клубникой. Это могут быть как слайсы по всей площади десерта, так и целые ягоды. Крем сверху можно посыпать какао-порошком. Перед тем, как подавать на стол, блюдо необходимо три часа подержать в холодильнике.

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