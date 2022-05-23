Казковий десерт: рецепт літнього тирамісу з полуницею

Десерт, який буквально тане в роті, готується швидко та легко.

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Літо — час легких, смачних десертів, які буквально тануть у роті, тому тирамісу з полуницею стане чудовим доповненням до меню найближчими тижнями, а то й місяцями.

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Тирамісу — дуже повітряний, ніжний італійський десерт із дивовижним контрастом солодкого вершкового крему та гіркуватого смаку міцної кави. Слово "тирамісу" перекладається як "тягни мене вгору" (італійський варіант фрази "підбадьори мене"). Назва страви пов'язана з його високою поживною цінністю.

Літнє тирамісу з полуницею

Складові:

Полуниця — 1 кг;

Маскарпоне — 500 г;

Вершки — 400 гр;

Цукор — 7 ст. л.;

Яєчний жовток — 4 шт.;

Печиво "Савоярді" — 3 упаковки;

Сік одного лимона.

Спосіб приготування:

Полуницю добре вимити та почистити. Третину всієї полуниці залишити для прикраси десерту, а решту необхідно порізати на дрібні шматочки, перекласти в миску, засипати столовою ложкою цукру, додати сік лимона та відправити в холодильник, щоб утворився ягідний сік.

За допомогою електроміксера спочатку перемішати жовтки з цукром, потім туди додати маскарпоне та збивати все разом.

В окремій посудині збити вершки до твердих піків, а потім акуратно ввести в маскарпоне, обережно перемішуючи лопаткою знизу вгору. В ідеалі крем повинен бути світлим і мати однорідну консистенцію.

Далі необхідно взяти блюдо з високими бортиками, покрити дно тонким шаром крему, щоб печиво не ковзало. З миски з полуницею акуратно злити сік у невелику миску. Печиво занурювати в сік і відразу ж укладати в підготовлене блюдо. Це буде перший шар тирамісу.

Потім печиво слід покрити шаром крему з маскарпоне з вершками, а на нього покласти шар полуниці.

Чергувати шари, доки всі інгредієнти не будуть використані. Останнім шаром має стати крем.

Поверхню тирамісу прикрасити полуницею. Це можуть бути як слайси на всій площі десерту, так і цілі ягоди. Крем зверху можна посипати какао-порошком. Перед тим, як подавати на стіл, страву необхідно три години потримати в холодильнику.

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