Як спекти ідеальний бісквіт: головні секрети

Приготування бісквіта потребує певних навичок та чіткого дотримання всієї послідовності процесу.

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М'який, високий і бісквіт, що тане в роті, — мрія кожної господині, проте дуже часто він виходить не таким, як хотілося б. Фокус зібрав поради, як добитися бажаного результату і назавжди забути про недопечений корж.

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Головних складових бісквіта всього три — борошно, яйця та цукор. Кожен із цих інгредієнтів повинен бути правильно введений у тісто, щоб воно вийшло пишним і не осіло після випікання.

Яйця

Для бісквітного тіста білки та жовтки необхідно розділити та збивати окремо. В жодному разі не можна, щоб у білок потрапила хоча б крапля жовтка, оскільки тоді не вийде бажаний результат. Посуд та вінчик для збивання повинні бути знежирені та ідеально чисті.

У білки додати щіпку солі, в жовтки — цукор. В ідеалі жовтки після збивання повинні посвітлішати й збільшитися в об'ємі в кілька разів, а їхня консистенція має стати кремовою. Білкова маса повинна вийти щільною, стійкою і не випадати з посуду після перевертання.

Борошно

Борошно для бісквіта необхідно добре просіяти, щоб не тільки позбавити його зайвих домішок, але й наситити киснем, що надалі буде великим плюсом для випічки.

Послідовність процесів

Після того, як жовтки та білки збиті з цукром, а борошно просіяне, настає дуже відповідальний момент — правильне змішування інгредієнтів. Спочатку в посуд додають порціями жовтки та білки, які необхідно дуже акуратно перемішати, зберігаючи пишність білків, потім потроху вводити борошно.

Перемішувати все потрібно або дерев'яною лопаткою, або вінчиком. Необхідно постаратися зробити якнайменше змішувань, що позитивно вплине на пишноту бісквіта. Можливі грудочки білка, але борошно має бути розмішане повністю. Щоб мука швидше "інтегрувалася" в тісто, не потрібно сипати її в одну точку, а краще розподіляти по всій поверхні тіста.

Випікання

Перш ніж ставити бісквіт у духовку, її необхідно розігріти до 160 градусів. Не рекомендовано змащувати боки форми олією, оскільки тісто прилипне до форми та не опаде в процесі випічки. До речі, дно форми можна вистелити пергаментом, щоб після випікання не було прилипання та підгорілості.

Випікати бісквіт необхідно близько 40-50 хвилин до рум'яного стану. Перші 25 хвилин духовку не відкривати, інакше бісквіт осяде. У процесі випікання маса добре підніметься, а от коли трохи осяде і трохи зарум'яниться, тоді вона готова. Перевірити готовність можна дерев'яною шпажкою, проткнувши корж. Якщо вона суха — бісквіт готовий.

Під час натискання на бісквіт пальцем по м'якості він повинен бути схожим на подушечку долоні під великим пальцем.

Розрізати бісквіт на коржі можна лише після того, як він охолоне всередині форми. Потім по колу форми необхідно пройтися ножем, від'єднуючи боки бісквіта і перекласти готову випічку на решітку. Готовий бісквіт рекомендують розрізати не відразу, а загорнути його в харчову плівку та залишити на 8-10 годин для "дозрівання". В такому разі він не кришиться під час нарізання.

Рецепт класичного бісквіта

Складові:

Курячі яйця (великого розміру) – 4 шт;

Борошно – 100 г;

Цукор – 150 г;

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Готувати все так, як описано вище.

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