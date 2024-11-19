Для затишного вечора: рецепт бісквітного рулету з яблуками
Рулет буквально тане в роті й ідеально підходить до чаю.
Соковитий, ніжний і ароматний рулет із яблуками — ще один спосіб потішити себе в осінні вечори. Як його приготувати, показала кулінарна блогерка Анна, поділившись із підписниками своїм перевіреним рецептом.
Рулет із яблуками
Інгредієнти:
- яйця — 5 шт;
- цукор — 120 г;
- борошно — 90 г;
- розпушувач — 2 г;
- сіль — 1 г;
- молоко — 40 мл;
- рослинна олія — 40 мл;
- яблука (невеликі) — 4–5 шт;
- цукор — 2 ст. л;
- кориця.
Спосіб приготування:
Яблука натерти, додати цукор, корицю, перемішати і залишити.
Білки відокремити від жовтків. Жовтки збити окремо з 50 г цукру і дрібкою солі протягом приблизно 5 хвилин, а білки із 70 г цукру — приблизно 10 хвилин до стійких піків. Потім об'єднати білки і жовтки в одному посуді.
Ввести просіяне борошно, розпушувач, перемішати. Трохи тіста додати до масла з молоком, перемішати і вилити в тісто. Ще раз перемішати тісто до однорідності.
Яблука віджати від соку і викласти на пергамент, зверху вилити бісквіт і розрівняти.
Випікати за 170 градусів приблизно 25–30 хвилин на середньому рівні.
Після випікання одразу накрити все пергаментом, почекати 5 хвилин, щоб деко охололо, перевернути бісквіт на робочу поверхню і ще теплим згорнути в рулет.
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