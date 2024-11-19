Для затишного вечора: рецепт бісквітного рулету з яблуками

Рулет буквально тане в роті й ідеально підходить до чаю.

Соковитий, ніжний і ароматний рулет із яблуками — ще один спосіб потішити себе в осінні вечори. Як його приготувати, показала кулінарна блогерка Анна, поділившись із підписниками своїм перевіреним рецептом.

Рулет із яблуками

Інгредієнти:

яйця — 5 шт;

цукор — 120 г;

борошно — 90 г;

розпушувач — 2 г;

сіль — 1 г;

молоко — 40 мл;

рослинна олія — 40 мл;

яблука (невеликі) — 4–5 шт;

цукор — 2 ст. л;

кориця.

Спосіб приготування:

Яблука натерти, додати цукор, корицю, перемішати і залишити.

Білки відокремити від жовтків. Жовтки збити окремо з 50 г цукру і дрібкою солі протягом приблизно 5 хвилин, а білки із 70 г цукру — приблизно 10 хвилин до стійких піків. Потім об'єднати білки і жовтки в одному посуді.

Ввести просіяне борошно, розпушувач, перемішати. Трохи тіста додати до масла з молоком, перемішати і вилити в тісто. Ще раз перемішати тісто до однорідності.

Яблука віджати від соку і викласти на пергамент, зверху вилити бісквіт і розрівняти.

Випікати за 170 градусів приблизно 25–30 хвилин на середньому рівні.

Після випікання одразу накрити все пергаментом, почекати 5 хвилин, щоб деко охололо, перевернути бісквіт на робочу поверхню і ще теплим згорнути в рулет.

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