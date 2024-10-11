Рулет із лаваша зі шпротами: як швидко приготувати смачну закуску

Після приготування рулет можна подавати до столу відразу ж, а можна дати йому настоятися кілька годин.

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Напередодні вихідних саме час запастися рецептом швидкої і смачної закуски до приходу гостей або просто, щоб потішити себе чимось смачним, не витрачаючи багато часу на готування. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан показала, як легко і без клопоту зробити закусочний рулет із лаваша з огірками і шпротами. Останні можна замінити шпротним паштетом.

Закусочний рулет із лаваша зі шпротами

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт;

твердий сир — 120 г;

шпроти або шпротний паштет — 100 г;

часник — 2 зубчики;

огірки свіжі — 2 шт;

майонез — 5 ст. л;

варені яйця — 2 шт;

петрушка — за бажанням;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Сир і яйця натерти на середній тертці, а часник — на маленькій. Скласти все в миску, додати мелений перець, трохи солі, майонез і гарненько все перемішати. Намазка готова.

Петрушку дрібно порубати, огірок порізати тонкими слайсами за допомогою овочечистки.

Великий лаваш розрізати навпіл. Одну частину лаваша змастити половиною намазки. Зверху викласти огірок по всій поверхні лаваша, як показано на відео, і накрити другою частиною лаваша. Змастити його другою половиною намазки.

На край лаваша викласти шпротний паштет або шпроти, посипати всю поверхню лаваша петрушкою і скрутити все в рулет.

Подавати рулет, порізаний на порційні шматки, можна відразу, а можна дати йому настоятися 1-2 години.

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