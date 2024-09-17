Домашня шаурма з дуже смачним соусом: простий рецепт популярного перекусу

Смачна начинка і не менш смачний соус у хрусткому лаваші — перекус на всі випадки життя.

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Якщо вам дуже хочеться шаурми, а всі найближчі кіоски зачинені, рекомендуємо приготувати її самостійно за рецептом відомої кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона виходить ще смачнішою, бо приготована з тих продуктів, які для неї обираєте ви.

Шаурма домашня

Інгредієнти на 3 шт:

лаваш — 3 шт;

філе курячого стегна — 400 г;

огірок — 1-2 шт;

помідор — 1 шт;

капуста/листя салату — 120-150 г;

соєвий соус — 5 ст. л;

олія — 1 ст. л.

Для соусу:

майонез — 3-4 ст. л;

сметана — 3-4 ст. л;

гірчиця — 1-2 ч. л;

часник — 2-3 зубчики;

сіль, перець, паприка — за смаком;

кріп.

Спосіб приготування:

Філе стегна поперчити, додати трохи паприки, залити соєвим соусом, додати олію, перемішати і поставити маринуватися на 10-30 хвилин.

Далі шматки м'яса викласти на гриль і просмажити до готовності.

Пропечене м'ясо порізати на дрібні шматки.

Далі готуємо соус: до майонезу додати сметану, гірчицю, часник, сіль, перець, папу, дрібно нарізаний кріп і перемішати.

Тепер формуємо шаурму. На лаваш (край трохи загорнути) викласти соус, м'ясо, далі — помідори, огірки, зелень салату (або капусти), зверху — ще соус. Згорнути шаурму, як показано на відео. Покласти шаурму на гриль або на суху сковорідку і потримати, поки вона підрум'яниться з обох боків.

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