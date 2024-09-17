Домашня шаурма з дуже смачним соусом: простий рецепт популярного перекусу
Смачна начинка і не менш смачний соус у хрусткому лаваші — перекус на всі випадки життя.
Якщо вам дуже хочеться шаурми, а всі найближчі кіоски зачинені, рекомендуємо приготувати її самостійно за рецептом відомої кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона виходить ще смачнішою, бо приготована з тих продуктів, які для неї обираєте ви.
Шаурма домашня
Інгредієнти на 3 шт:
- лаваш — 3 шт;
- філе курячого стегна — 400 г;
- огірок — 1-2 шт;
- помідор — 1 шт;
- капуста/листя салату — 120-150 г;
- соєвий соус — 5 ст. л;
- олія — 1 ст. л.
Для соусу:
- майонез — 3-4 ст. л;
- сметана — 3-4 ст. л;
- гірчиця — 1-2 ч. л;
- часник — 2-3 зубчики;
- сіль, перець, паприка — за смаком;
- кріп.
Спосіб приготування:
Філе стегна поперчити, додати трохи паприки, залити соєвим соусом, додати олію, перемішати і поставити маринуватися на 10-30 хвилин.
Далі шматки м'яса викласти на гриль і просмажити до готовності.
Пропечене м'ясо порізати на дрібні шматки.
Далі готуємо соус: до майонезу додати сметану, гірчицю, часник, сіль, перець, папу, дрібно нарізаний кріп і перемішати.
Тепер формуємо шаурму. На лаваш (край трохи загорнути) викласти соус, м'ясо, далі — помідори, огірки, зелень салату (або капусти), зверху — ще соус. Згорнути шаурму, як показано на відео. Покласти шаурму на гриль або на суху сковорідку і потримати, поки вона підрум'яниться з обох боків.
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