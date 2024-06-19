Сезонні рецепти: як приготувати кабачковий рулет зі смачною начинкою (відео)

Готовий рулет необхідно відправити на кілька годин у холодильник, щоб він просочився і не втратив форму.

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Продовжуючи тему сезонних страв, пропонуємо вашій увазі рецепт приготування кабачкового рулету від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Він виходить легким для шлунка, але при цьому дуже смачним і ситним.

Кабачковий рулет

Інгредієнти:

кабачок — 600-700 г;

яйця — 4 шт;

борошно — 4-5 ст. л;

сметана — 3 ст. л;

сіль — дрібка.

Для начинки:

вершковий сир — 300 г;

сметана — 2 ст. л;

часник — 2-3 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

зелень — за бажанням;

огірки — 2-3 шт;

помідор — 1-2 шт.

Спосіб приготування:

Кабачки натерти на тертці, посолити, дати постояти, щоб пустили сік. Кабачок віджати, щоб прибрати зайву рідину. Додати до них яйця, сметану, борошно і перемішати. Викласти масу, що вийшла, у форму, застелену просіліконеним пергаментом, розрівняти по всій поверхні й відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин.

Готову основу для рулету перевернути на поверхню, застелену пергаментом, прибрати пергамент. На остиглий корж нанести вершковий сир, змішаний зі сметаною, часником і кропом.

Зверху викласти порізані кружальцями помідори й огірки соломкою, згорнути в рулет і відправити в холодильник на 2-3 години, щоб він зафіксувався і просочився. Під час подачі нарізати порційними шматками.

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