Сезонные рецепты: как приготовить кабачковый рулет со вкусной начинкой (видео)
Готовый рулет необходимо отправить на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался и не потерял форму.
Продолжая тему сезонных блюд, предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления кабачкового рулета от кулинарного блогера Юлии Симончук. Он получается легким для желудка, но при этом очень вкусным и сытным.
Кабачковый рулет
Ингредиенты:
- кабачок – 600-700 гр;
- яйца – 4 шт;
- мука – 4-5 ст. л;
- сметана – 3 ст. л;
- соль – щепотка.
- Для начинки:
- сливочный сыр – 300 гр;
- сметана – 2 ст. л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень – по желанию;
- огурцы – 2-3 шт;
- помидор – 1-2 шт.
Способ приготовления:
Кабачки натереть на терке, посолить, дать постоять, чтобы пустили сок. Кабачок отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить к ним яйца, сметану, муку и перемешать. Выложить получившуюся массу в форму, застеленную просиликоненным пергаментом, разровнять по всей поверхности и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.
Готовую основу для рулета перевернуть на поверхность, застеленную пергаментом, убрать пергамент. На остывший корж нанести сливочный сыр, смешанный со сметаной, чесноком и укропом.
Сверху выложить порезанные кружочками помидоры и огурцы соломкой, свернуть в рулет и отправить в холодильник на 2-3 часа, чтобы он зафиксировался и пропитался. При подаче нарезать порционными кусками.
Читайте также:
Кабачковая пицца: рецепт вкуснейшего блюда из сезонных овощей
Заготовки на зиму: рецепт кабачков для рулетиков