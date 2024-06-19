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Еда

Сезонные рецепты: как приготовить кабачковый рулет со вкусной начинкой (видео)

кабачковый рулет, рулет из кабачка
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Готовый рулет необходимо отправить на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался и не потерял форму.

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Продолжая тему сезонных блюд, предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления кабачкового рулета от кулинарного блогера Юлии Симончук. Он получается легким для желудка, но при этом очень вкусным и сытным.

Кабачковый рулет

Ингредиенты:

  • кабачок – 600-700 гр;
  • яйца – 4 шт;
  • мука – 4-5 ст. л;
  • сметана – 3 ст. л;
  • соль – щепотка.
  • Для начинки:
  • сливочный сыр – 300 гр;
  • сметана – 2 ст. л;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень – по желанию;
  • огурцы – 2-3 шт;
  • помидор – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Кабачки натереть на терке, посолить, дать постоять, чтобы пустили сок. Кабачок отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить к ним яйца, сметану, муку и перемешать. Выложить получившуюся массу в форму, застеленную просиликоненным пергаментом, разровнять по всей поверхности и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.

Готовую основу для рулета перевернуть на поверхность, застеленную пергаментом, убрать пергамент. На остывший корж нанести сливочный сыр, смешанный со сметаной, чесноком и укропом.

Сверху выложить порезанные кружочками помидоры и огурцы соломкой, свернуть в рулет и отправить в холодильник на 2-3 часа, чтобы он зафиксировался и пропитался. При подаче нарезать порционными кусками.

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