Балик екмек: як приготувати популярний турецький перекус із рибою
Традиційно балик екмек готується в хлібі, але не менш смачним він виходить і в лаваші.
Балик екмек — назва турецького стрітфуду, про який у нас знають далеко не всі. Це бутерброд із філе смаженої або приготованої на грилі риби, що подається разом із різними овочами, всередині булочки з турецького хліба. Зазвичай його подають на площі Еміненю в Стамбулі прямо з човна, на якому його готують.
Кулінарна блогерка Катерина Мовчан розповіла, як приготувати цей перекус у себе вдома. Зазначимо, що зробити це дуже просто. Авторка зазначила, що традиційно балик екмек готується в хлібі, але не менш смачним він виходить і в лаваші.
Балик екмек (скумбрія в лаваші)
Інгредієнти на 2 порції:
- скумбрія — 1 шт (можна взяти будь-яку іншу рибу);
- лаваш — 1 шт;
- помідори середні — 2 шт;
- цибуля — 1 велика головка або дві маленькі;
- сік лимона — 2 ст. л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- олія — 2 ст. л;
- соєвий соус — 2 ст. л;
- сушений орегано за смаком.
Спосіб приготування:
Скумбрію розділити на дві частини, відрізати голову, вийняти хребет, видалити кісточки і зняти шкірку.
У глибокій мисці з'єднати олію, соєвий соус, сік лимона та гірчицю. Половиною маринаду обмазати рибу, посипати її орегано і залишити на 10 хвилин. На розігрітій, сухій сковороді обсмажити скумбрію з двох боків. Смажити з кожного боку по 5-7 хвилин.
Лаваш розрізати на дві частини. Змастити обидві другою половиною маринаду. На край лаваша викласти порізаний помідор і цибулю, потім — скумбрію. Потім обсмажити рибу в лаваші на сухій сковорідці або на грилі до золотистості.
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