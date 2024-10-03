Балик екмек: як приготувати популярний турецький перекус із рибою

Традиційно балик екмек готується в хлібі, але не менш смачним він виходить і в лаваші.

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Балик екмек — назва турецького стрітфуду, про який у нас знають далеко не всі. Це бутерброд із філе смаженої або приготованої на грилі риби, що подається разом із різними овочами, всередині булочки з турецького хліба. Зазвичай його подають на площі Еміненю в Стамбулі прямо з човна, на якому його готують.

Кулінарна блогерка Катерина Мовчан розповіла, як приготувати цей перекус у себе вдома. Зазначимо, що зробити це дуже просто. Авторка зазначила, що традиційно балик екмек готується в хлібі, але не менш смачним він виходить і в лаваші.

Балик екмек (скумбрія в лаваші)

Інгредієнти на 2 порції:

скумбрія — 1 шт (можна взяти будь-яку іншу рибу);

лаваш — 1 шт;

помідори середні — 2 шт;

цибуля — 1 велика головка або дві маленькі;

сік лимона — 2 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л;

олія — 2 ст. л;

соєвий соус — 2 ст. л;

сушений орегано за смаком.

Спосіб приготування:

Скумбрію розділити на дві частини, відрізати голову, вийняти хребет, видалити кісточки і зняти шкірку.

У глибокій мисці з'єднати олію, соєвий соус, сік лимона та гірчицю. Половиною маринаду обмазати рибу, посипати її орегано і залишити на 10 хвилин. На розігрітій, сухій сковороді обсмажити скумбрію з двох боків. Смажити з кожного боку по 5-7 хвилин.

Лаваш розрізати на дві частини. Змастити обидві другою половиною маринаду. На край лаваша викласти порізаний помідор і цибулю, потім — скумбрію. Потім обсмажити рибу в лаваші на сухій сковорідці або на грилі до золотистості.

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