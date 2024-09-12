Рулетики зі скумбрії з часниковим соусом: рецепт вишуканої страви (відео)

Часниковий соус надає рибі особливого смаку.

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Рулети зі скумбрії з часниковим соусом — страва, яка має неймовірний смак і аромат. Якщо не знаєте, чим ще здивувати своїх рідних або гостей, обов'язково приготуйте цю смакоту за рецептом від авторки блогу "Смачні рецепти на кожен день". Вони не тільки дуже апетитні, а й мають ефектний вигляд на будь-якому столі.

Рулетики зі скумбрії з часниковим соусом

Інгредієнти:

скумбрія свіжоморожена — 2 шт.

Для маринаду:

яблуко зелене — 2 шт;

лимон — 1/2 шт;

цукор — 1 ч. л;

олія — 3 ст. л;

соєвий соус — 5 ст. л;

спеції: копчена сіль, лимонний перець, карибські трави — за смаком.

Для часникового соусу:

вода — 120 мл;

часник — 2 зубчики;

копчена сіль, часниковий перець — за смаком;

вершки — 250 мл;

кукурудзяний крохмаль — 15 г.

Спосіб приготування:

Підморожену рибу розрізати на рівні шматочки завтовшки по 1 см. У кожному шматочку зрізати хребтову кістку, скрутити рулетик, як на відео, і нанизати на заздалегідь вимочені у воді дерев'яні шпажки.

Для маринаду в подрібнювач викласти порізані яблука, лимон (без шкірки та кісточок), цукор, рослинну олію, соєвий соус, спеції та перебивати кілька секунд до однорідної маси.

Цією ароматною заправкою обмазати рулетики з риби та промаринувати 30 хвилин. Далі запекти в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності, орієнтовно — 20–25 хвилин. Під час приготування один раз перевернути.

Для соусу налити половину води в каструльку, довести на середньому вогні до кипіння. Додати часник і варити на невеликому вогні, поки вода практично не випарується, приблизно 5 хвилин. Потім вийняти часник, додати вершки, копчену сіль і часниковий перець. Змішати кукурудзяний крохмаль із рештою води і вмішати в соус. Готувати, постійно помішуючи, поки маса не загусне.

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