Рулетики зі скумбрії з часниковим соусом: рецепт вишуканої страви (відео)
Часниковий соус надає рибі особливого смаку.
Рулети зі скумбрії з часниковим соусом — страва, яка має неймовірний смак і аромат. Якщо не знаєте, чим ще здивувати своїх рідних або гостей, обов'язково приготуйте цю смакоту за рецептом від авторки блогу "Смачні рецепти на кожен день". Вони не тільки дуже апетитні, а й мають ефектний вигляд на будь-якому столі.
Рулетики зі скумбрії з часниковим соусом
Інгредієнти:
- скумбрія свіжоморожена — 2 шт.
Для маринаду:
- яблуко зелене — 2 шт;
- лимон — 1/2 шт;
- цукор — 1 ч. л;
- олія — 3 ст. л;
- соєвий соус — 5 ст. л;
- спеції: копчена сіль, лимонний перець, карибські трави — за смаком.
Для часникового соусу:
- вода — 120 мл;
- часник — 2 зубчики;
- копчена сіль, часниковий перець — за смаком;
- вершки — 250 мл;
- кукурудзяний крохмаль — 15 г.
Спосіб приготування:
Підморожену рибу розрізати на рівні шматочки завтовшки по 1 см. У кожному шматочку зрізати хребтову кістку, скрутити рулетик, як на відео, і нанизати на заздалегідь вимочені у воді дерев'яні шпажки.
Для маринаду в подрібнювач викласти порізані яблука, лимон (без шкірки та кісточок), цукор, рослинну олію, соєвий соус, спеції та перебивати кілька секунд до однорідної маси.
Цією ароматною заправкою обмазати рулетики з риби та промаринувати 30 хвилин. Далі запекти в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності, орієнтовно — 20–25 хвилин. Під час приготування один раз перевернути.
Для соусу налити половину води в каструльку, довести на середньому вогні до кипіння. Додати часник і варити на невеликому вогні, поки вода практично не випарується, приблизно 5 хвилин. Потім вийняти часник, додати вершки, копчену сіль і часниковий перець. Змішати кукурудзяний крохмаль із рештою води і вмішати в соус. Готувати, постійно помішуючи, поки маса не загусне.
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