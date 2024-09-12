Рулетики из скумбрии с чесночным соусом: рецепт изысканного блюда (видео)

Чесночный соус придает рыбе особенный вкус.

Related video

Рулеты из скумбрии с чесночным соусом – блюдо, которое обладает невероятным вкусом и ароматом. Если не знаете, чем еще удивить своих родных или гостей, обязательно приготовьте эту вкуснятину по рецепту от автора блога "Вкусные рецепты на каждый день". Они не только очень аппетитные, но и эффектно смотрятся на любом столе.

Рулетики из скумбрии с чесночным соусом

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженная – 2 шт.

Для маринада:

яблоко зеленое – 2 шт;

лимон – 1/2 шт;

сахар – 1 ч. л;

масло – 3 ст. л;

соевый соус – 5 ст. л;

специи: копченая соль, лимонный перец, карибские травы – по вкусу.

Для чесночного соуса:

вода – 120 мл;

чеснок – 2 зубчика;

копченая соль, чесночный перец – по вкусу;

сливки – 250 мл;

кукурузный крахмал – 15 гр.

Способ приготовления:

Подмороженную рыбу разрезать на равные кусочки толщиной по 1 см. В каждом кусочке срезать хребтовую кость, скрутить рулетик, как на видео и нанизать на заранее вымоченные в воде деревянные шпажки.

Для маринада в измельчитель выложить порезанные яблоки, лимон (без кожуры и косточек), сахар, растительное масло, соевый соус, специи и перебивать несколько секунд до однородной массы.

Этой ароматной заправкой обмазать рулетики из рыбы и промариновать 30 минут. Далее запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности, ориентировочно – 20-25 минут. Во время приготовления один раз перевернуть.

Для соуса налить половину воды в кастрюльку, довести на среднем огне до кипения. Добавить чеснок и варить на небольшом огне, пока вода практически не испарится, около 5 минут. Затем вынуть чеснок, добавить сливки, копченую соль и чесночный перец. Смешать кукурузный крахмал с остальной водой и вмешать в соус. Готовить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

Читайте также:

Вкусная скумбрия: пошаговый рецепт простого блюда

Скумбрия в овощном соусе: рецепт вкусной рыбы (видео)

Идеальная закуска на праздничный стол: рецепт паштета из скумбрии