Рулетики из скумбрии с чесночным соусом: рецепт изысканного блюда (видео)
Чесночный соус придает рыбе особенный вкус.
Рулеты из скумбрии с чесночным соусом – блюдо, которое обладает невероятным вкусом и ароматом. Если не знаете, чем еще удивить своих родных или гостей, обязательно приготовьте эту вкуснятину по рецепту от автора блога "Вкусные рецепты на каждый день". Они не только очень аппетитные, но и эффектно смотрятся на любом столе.
Рулетики из скумбрии с чесночным соусом
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженная – 2 шт.
Для маринада:
- яблоко зеленое – 2 шт;
- лимон – 1/2 шт;
- сахар – 1 ч. л;
- масло – 3 ст. л;
- соевый соус – 5 ст. л;
- специи: копченая соль, лимонный перец, карибские травы – по вкусу.
Для чесночного соуса:
- вода – 120 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- копченая соль, чесночный перец – по вкусу;
- сливки – 250 мл;
- кукурузный крахмал – 15 гр.
Способ приготовления:
Подмороженную рыбу разрезать на равные кусочки толщиной по 1 см. В каждом кусочке срезать хребтовую кость, скрутить рулетик, как на видео и нанизать на заранее вымоченные в воде деревянные шпажки.
Для маринада в измельчитель выложить порезанные яблоки, лимон (без кожуры и косточек), сахар, растительное масло, соевый соус, специи и перебивать несколько секунд до однородной массы.
Этой ароматной заправкой обмазать рулетики из рыбы и промариновать 30 минут. Далее запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности, ориентировочно – 20-25 минут. Во время приготовления один раз перевернуть.
Для соуса налить половину воды в кастрюльку, довести на среднем огне до кипения. Добавить чеснок и варить на небольшом огне, пока вода практически не испарится, около 5 минут. Затем вынуть чеснок, добавить сливки, копченую соль и чесночный перец. Смешать кукурузный крахмал с остальной водой и вмешать в соус. Готовить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
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