Идеальная закуска на праздничный стол: рецепт паштета из скумбрии

Такой паштет подают на чуть подсушенных ломтиках черного хлеба. И он подойдет даже для праздничного стола.

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Принято считать, что паштеты готовят из мяса, или из субпродуктов вроде печени. Но из рыбы паштет получается не менее вкусный. Этот паштет готовится из двух видов скумбрии, которая продается в любом магазине. В зависимости от того, какую скумбрию вы выберете: горячего копчения или холодного – изменится и вкус паштета. Подайте его на поджаренных гренках из черного хлеба и у вас получится отличная закуска.

Паштет из скумбрии

Ингредиенты:

1 большая скумбрия холодного или горячего копчения (около 500 г);

1 банка оливок с анчоусами (400 г);

1 крупная луковица;

30 мл растительного масла;

50 г сливочного масла;

свежемолотый черный перец;

бородинский хлеб для подачи;

1 банка скумбрии в собственном соку (350 г).

Очистите лук и мелко нарежьте. Обжарьте лук на среднем огне в смеси растительного и сливочного масла. Потом остудите.

Разделайте скумбрию на филе, удалите кожу и все мелкие косточки. Нарежьте, как можно мельче.

Оливки откиньте на дуршлаг, немного обсушите и мелко нарежьте.

Смешайте скумбрию из банки, слив жидкость, с луком и маслом со сковороды в стакане погружного блендера в пюре.

Смешайте все подготовленные ингредиенты, приправьте перцем и дайте паштету настояться в холодильнике минимум полчаса. Подавайте на тостах.

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