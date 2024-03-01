Смачна скумбрія: покроковий рецепт простої страви
Скумбрія в духовці з гірчицею виходить надзвичайно ароматною і смачною. Уся справа — в особливому маринаді.
Скумбрія — це недорога, але смачна риба, яку можна зробити ще смачнішою, використовуючи особливий маринад. До його складу входять гірчиця, мед, лимонний сік, прованські трави. І вони трохи приглушують різкуватий запах запеченої скумбрії. Фокус розповість, як її приготувати.
Запечена скумбрія
Інгредієнти:
- скумбрія — 600 г;
- ріпчаста цибуля — 150 г;
- гірчиця — 120 г;
- мед — 30 г;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- сушені прованські трави — 2 ч. л.;
- сік і цедра 1 лимона;
- петрушка, кріп, сіль, свіжомелений чорний перець.
Спочатку підготуйте всі інгредієнти. Якщо скумбрія у вас морожена, то розморозьте її в холодильнику. Ночі має вистачити. Вимийте рибу, відріжте голову, черевце випатрайте. Промийте скумбрію зсередини. І наріжте товстими скибочками.
Приготуйте маринад. До меду додайте гірчицю, соєвий соус, прованські трави, лимонний сік і цедру. Ретельно перемішайте, щоб вийшов соус однорідної консистенції. Трохи посоліть і поперчіть.
Скумбрію викладіть у миску. Полийте маринадом і закрийте миску. Приберіть у холодильник на 1 годину.
Ріпчасту цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Петрушку дрібно наріжте. Викладіть на дно форми для запікання.
Зверху розподіліть скумбрію і полийте маринадом, що залишився в мисці. Духовку нагрійте до 190°C. Запікайте скумбрію 25-30 хвилин. На стіл рибу можна подати з відвареною картоплею.
Для запікання скумбрії краще взяти діжонську гірчицю. У неї більш делікатний смак.
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