Куряча ковбаса в духовці: рецепт корисної та апетитної страви

Для приготування такої ковбаси можна взяти будь-яке інше м'ясо, наприклад, індичку. У будь-якому разі вона виходить соковитою та смачною.

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Якщо хочете порадувати себе і своїх близьких смачною курячою ковбасою, приготуйте її самі. Її перевага в тому, що для неї ви особисто купуєте всі інгредієнти та готуєте власноруч. Це гарантує якість, смак і безпеку. Як зробити курячу ковбасу в духовці, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Ковбаса з курки в духовці

Інгредієнти:

черева (натуральна оболонка для ковбаси) — 2,5 метра;

філе стегна куряче зі шкірою — 1500 г;

часник — 4-5 зубчиків;

сіль — 1 ч. л;

приправа для курки — 1-2 ч. л;

вода — 150-200 мл.

Спосіб приготування:

Натуральну оболонку замочити в теплій воді на півгодини-годину, після чого добре обполоснути.

Пропустити через м'ясорубку шкіру і 200-300 г філе. Часник подрібнити ножем або через прес. Філе, що залишилося, нарізати дрібними шматочками довільної форми.

Скласти підготовлені інгредієнти в миску, додати сіль і приправу, добре перемішати.

На м'ясорубку встановити насадку для ковбас і заповнити оболонку курячим фаршем. Викласти на змащене олією деко і зробити в оболонці проколи на відстані 1-1,5 см. Влити трохи теплої води. Відправити деко в попередньо розігріту духовку.

Запікати приблизно 50 хвилин за 180 градусів, а після — ще 10 хвилин за 200-220 градусів у режимі гриля, щоб з'явилася рум'яна скоринка.

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