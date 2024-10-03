Балык экмек: как приготовить популярный турецкий перекус с рыбой

Традиционно балык экмек готовится в хлебе, но не менее вкусным он получается и в лаваше.

Related video

Балык экмек — название турецкого стритфуда, о котором у нас знают далеко не все. Это бутерброд с филе жареной или приготовленной на гриле рыбы, подаваемый вместе с различными овощами, внутри булочки из турецкого хлеба. Обычно его подают на площади Эминеню в Стамбуле прямо с лодки, на которой его готовят.

Кулинарный блогер Катерина Мовчан рассказала, как приготовить этот перекус у себя дома. Отметим, что сделать это очень просто. Автор отметила, что традиционно балык экмек готовится в хлебе, но не менее вкусным он получается и в лаваше.

Балык экмек (скумбрия в лаваше)

Ингредиенты на 2 порции:

скумбрия — 1 шт (можно взять любую другую рыбу);

лаваш — 1 шт;

помидоры средние — 2 шт;

лук — 1 большая головка или две маленькие;

сок лимона — 2 ст. л;

горчица — 1 ч. л;

масло — 2 ст. л;

соевый соус — 2 ст. л;

сушеный орегано по вкусу.

Способ приготовления:

Скумбрию разделить на две части, отрезать голову, вынуть позвоночник, удалить косточки и снять кожуру.

В глубокой миске соединить масло, соевый соус, сок лимона и горчицу. Половиной маринада обмазать рыбу, посыпать ее орегано и оставить на 10 минут. На разогретой, сухой сковороде обжарить скумбрию с двух сторон. Жарить с каждой стороны по 5-7 минут.

Лаваш разрезать на две части. Смазать обе второй половиной маринада. На край лаваша выложить порезанный помидор и лук, затем — скумбрию. Затем обжарить рыбу в лаваше на сухой сковородке или на гриле до золотистости.

Читайте также:

Вкусная скумбрия: пошаговый рецепт простого блюда

Скумбрия в овощном соусе: рецепт вкусной рыбы (видео)

Рулетики из скумбрии с чесночным соусом: рецепт изысканного блюда (видео)