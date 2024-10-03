Балык экмек: как приготовить популярный турецкий перекус с рыбой
Традиционно балык экмек готовится в хлебе, но не менее вкусным он получается и в лаваше.
Балык экмек — название турецкого стритфуда, о котором у нас знают далеко не все. Это бутерброд с филе жареной или приготовленной на гриле рыбы, подаваемый вместе с различными овощами, внутри булочки из турецкого хлеба. Обычно его подают на площади Эминеню в Стамбуле прямо с лодки, на которой его готовят.
Кулинарный блогер Катерина Мовчан рассказала, как приготовить этот перекус у себя дома. Отметим, что сделать это очень просто. Автор отметила, что традиционно балык экмек готовится в хлебе, но не менее вкусным он получается и в лаваше.
Балык экмек (скумбрия в лаваше)
Ингредиенты на 2 порции:
- скумбрия — 1 шт (можно взять любую другую рыбу);
- лаваш — 1 шт;
- помидоры средние — 2 шт;
- лук — 1 большая головка или две маленькие;
- сок лимона — 2 ст. л;
- горчица — 1 ч. л;
- масло — 2 ст. л;
- соевый соус — 2 ст. л;
- сушеный орегано по вкусу.
Способ приготовления:
Скумбрию разделить на две части, отрезать голову, вынуть позвоночник, удалить косточки и снять кожуру.
В глубокой миске соединить масло, соевый соус, сок лимона и горчицу. Половиной маринада обмазать рыбу, посыпать ее орегано и оставить на 10 минут. На разогретой, сухой сковороде обжарить скумбрию с двух сторон. Жарить с каждой стороны по 5-7 минут.
Лаваш разрезать на две части. Смазать обе второй половиной маринада. На край лаваша выложить порезанный помидор и лук, затем — скумбрию. Затем обжарить рыбу в лаваше на сухой сковородке или на гриле до золотистости.
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