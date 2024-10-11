Рулет из лаваша со шпротами: как быстро приготовить вкусную закуску
После приготовления рулет можно подавать к столу сразу же, а можно дать ему настояться пару часов.
В преддверии выходных самое время запастись рецептом быстрой и вкусной закуски к приходу гостей или просто, чтобы порадовать себя чем-то вкусным, не тратя много времени на готовку. Кулинарный блогер Катерина Мовчан показала, как легко и без хлопот сделать закусочный рулет из лаваша с огурцами и шпротами. Последние можно заменить шпротным паштетом.
Закусочный рулет из лаваша со шпротами
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт;
- твердый сыр — 120 гр;
- шпроты или шпротный паштет — 100 гр;
- чеснок — 2 зубчика;
- огурцы свежие — 2 шт;
- майонез — 5 ст. л;
- вареные яйца — 2 шт;
- петрушка — по желанию;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Сыр и яйца натереть на средней терке, а чеснок — на маленькой. Сложить все в миску, добавить молотый перец, немного соли, майонез и хорошенько все перемешать. Намазка готова.
Петрушку мелко порубить, огурец порезать тонкими слайсами с помощью овощечистки.
Большой лаваш разрезать пополам. Одну часть лаваша смазать половиной намазки. Сверху выложить огурец по всей поверхности лаваша, как показано на видео, и накрыть второй частью лаваша. Смазать его второй половиной намазки.
На край лаваша выложить шпротный паштет или шпроты, посыпать всю поверхность лаваша петрушкой и скрутить все в рулет.
Подавать рулет, порезанный на порционные куски, можно сразу, а можно дать ему настояться 1-2 часа.
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