Прикраса святкового столу: рецепт курячого рулету з курагою та чорносливом
Готовий курячий рулет перед подачею на стіл необхідно нарізати порційними шматками.
До різдвяних і новорічних свят ще понад місяць, проте досвідчені господині вже підшукують цікаві рецепти, якими здивують своїх гостей. Сьогодні пропонуємо вам до кулінарної скарбнички додати рецепт курячого рулету з курагою та чорносливом від блогерки Юлії Симончук. Він виходить не тільки дуже смачний, а ще й має ефектний вигляд на тарілці.
Курячий рулет із курагою та чорносливом
Інгредієнти:
- філе курки — 2 шт;
- сир твердий — 100-150 г;
- чорнослив, курага — по 70 г;
- волоські горіхи — 40 г.
Для змащування:
- майонез — 1,5 ст. л;
- сметана — 1,5 ст. л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Філе акуратно розрізати як показало у відео, накрити харчовою плівкою і злегка відбити, посолити.
Для маринаду змішати майонез, сметану, гірчицю та часник і змастити шматок курки. Посолити, поперчити
Чорнослив і курагу попередньо замочити в окропі, потім обсушити та дрібно порізати. Викласти їх на філе, посипати подрібненими горіхами і тертим сиром. Акуратно загорнути рулет і за необхідності скріпити дерев'яними шпажками або зав'язати кондитерською ниткою.
Відправити рулет у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-50 хвилин.
Подавати рулет остиглим і порізаним на порційні шматки.
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