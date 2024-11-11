Прикраса святкового столу: рецепт курячого рулету з курагою та чорносливом

Готовий курячий рулет перед подачею на стіл необхідно нарізати порційними шматками.

До різдвяних і новорічних свят ще понад місяць, проте досвідчені господині вже підшукують цікаві рецепти, якими здивують своїх гостей. Сьогодні пропонуємо вам до кулінарної скарбнички додати рецепт курячого рулету з курагою та чорносливом від блогерки Юлії Симончук. Він виходить не тільки дуже смачний, а ще й має ефектний вигляд на тарілці.

Курячий рулет із курагою та чорносливом

Інгредієнти:

філе курки — 2 шт;

сир твердий — 100-150 г;

чорнослив, курага — по 70 г;

волоські горіхи — 40 г.

Для змащування:

майонез — 1,5 ст. л;

сметана — 1,5 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Філе акуратно розрізати як показало у відео, накрити харчовою плівкою і злегка відбити, посолити.

Для маринаду змішати майонез, сметану, гірчицю та часник і змастити шматок курки. Посолити, поперчити

Чорнослив і курагу попередньо замочити в окропі, потім обсушити та дрібно порізати. Викласти їх на філе, посипати подрібненими горіхами і тертим сиром. Акуратно загорнути рулет і за необхідності скріпити дерев'яними шпажками або зав'язати кондитерською ниткою.

Відправити рулет у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-50 хвилин.

Подавати рулет остиглим і порізаним на порційні шматки.

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