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Їжа

Прикраса святкового столу: рецепт курячого рулету з курагою та чорносливом

курячий рулет
Фото: cook_julija_simonchuk

Готовий курячий рулет перед подачею на стіл необхідно нарізати порційними шматками.

До різдвяних і новорічних свят ще понад місяць, проте досвідчені господині вже підшукують цікаві рецепти, якими здивують своїх гостей. Сьогодні пропонуємо вам до кулінарної скарбнички додати рецепт курячого рулету з курагою та чорносливом від блогерки Юлії Симончук. Він виходить не тільки дуже смачний, а ще й має ефектний вигляд на тарілці.

Курячий рулет із курагою та чорносливом

Інгредієнти:

  • філе курки — 2 шт;
  • сир твердий — 100-150 г;
  • чорнослив, курага — по 70 г;
  • волоські горіхи — 40 г.

Для змащування:

  • майонез — 1,5 ст. л;
  • сметана — 1,5 ст. л;
  • гірчиця — 1 ч. л;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Філе акуратно розрізати як показало у відео, накрити харчовою плівкою і злегка відбити, посолити.

Для маринаду змішати майонез, сметану, гірчицю та часник і змастити шматок курки. Посолити, поперчити

Чорнослив і курагу попередньо замочити в окропі, потім обсушити та дрібно порізати. Викласти їх на філе, посипати подрібненими горіхами і тертим сиром. Акуратно загорнути рулет і за необхідності скріпити дерев'яними шпажками або зав'язати кондитерською ниткою.

Відправити рулет у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-50 хвилин.

Подавати рулет остиглим і порізаним на порційні шматки.

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