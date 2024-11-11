Украшение праздничного стола: рецепт куриного рулета с курагой и черносливом
Готовый куриный рулет перед подачей на стол необходимо нарезать порционными кусками.
До рождественских и новогодних праздников еще больше месяца, однако опытные хозяйки уже подыскивают интересные рецепты, которыми удивят своих гостей. Сегодня предлагаем вам в кулинарную копилку добавить рецепт куриного рулета с курагой и черносливом от блогера Юлии Симончук. Он получается не только очень вкусный, но еще и эффектно выглядит на блюде.
Куриный рулет с курагой и черносливом
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт;
- сыр твердый – 100-150 гр;
- чернослив, курага – по 70 гр;
- грецкие орехи – 40 гр.
Для смазывания:
- майонез – 1,5 ст. л;
- сметана – 1,5 ст. л;
- горчица – 1 ч. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Филе аккуратно разрезать как показало в видео, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить, посолить.
Для маринада смешать майонез, сметану, горчицу и чеснок и смазать кусок курицы. Посолить, поперчить
Чернослив и курагу предварительно замочить в кипятке, затем обсушить и мелко порезать. Выложить их на филе, посыпать измельченными орехами и тертым сыром. Аккуратно завернуть рулет и при необходимости скрепить деревянными шпажками или завязать кондитерской нитью.
Отправить рулет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-50 минут.
Подавать рулет остывшим и порезанным на порционные куски.
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