Украшение праздничного стола: рецепт куриного рулета с курагой и черносливом

Готовый куриный рулет перед подачей на стол необходимо нарезать порционными кусками.

До рождественских и новогодних праздников еще больше месяца, однако опытные хозяйки уже подыскивают интересные рецепты, которыми удивят своих гостей. Сегодня предлагаем вам в кулинарную копилку добавить рецепт куриного рулета с курагой и черносливом от блогера Юлии Симончук. Он получается не только очень вкусный, но еще и эффектно выглядит на блюде.

Куриный рулет с курагой и черносливом

Ингредиенты:

филе курицы – 2 шт;

сыр твердый – 100-150 гр;

чернослив, курага – по 70 гр;

грецкие орехи – 40 гр.

Для смазывания:

майонез – 1,5 ст. л;

сметана – 1,5 ст. л;

горчица – 1 ч. л;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе аккуратно разрезать как показало в видео, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить, посолить.

Для маринада смешать майонез, сметану, горчицу и чеснок и смазать кусок курицы. Посолить, поперчить

Чернослив и курагу предварительно замочить в кипятке, затем обсушить и мелко порезать. Выложить их на филе, посыпать измельченными орехами и тертым сыром. Аккуратно завернуть рулет и при необходимости скрепить деревянными шпажками или завязать кондитерской нитью.

Отправить рулет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-50 минут.

Подавать рулет остывшим и порезанным на порционные куски.

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