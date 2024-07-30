Чахохбили по классическому рецепту: как приготовить вкусное блюдо грузинской кухни

Чахохбили из курицы с помидорами и зеленью готовят по самым разным рецептам. И этот считается классическим.

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Чахохбили — одно из тех блюд грузинской кухни, которое стало известно по всему миру. Теперь, конечно, чахохбили готовится не из фазана, как было принято ранее, а из курицы. И в состав входят помидоры, что стало новшеством после того, как томаты стали популярным ингредиентом и стали выращиваться повсеместно. Фокус расскажет, как приготовить это вкуснейшее блюдо, которое лучше всего есть с лавашом.

Чахохбили

Ингредиенты:

целая курица – около 1,5–2 кг;

растительное масло – 1 ст. л.;

лук – 4 шт;

красный сладкий перец – 1 шт.;

зеленый сладкий перец – 1 шт.;

помидоры – 800 г;

3 зубчика чеснока;

кинза и петрушка;

уцхо-сунели – 1/2 ч. л.;

молотый острый красный перец – 1/2 ч. л.;

лавровый лист – 4 шт.;

соль, молотый черный перец– по вкусу.

Курицу поместите в кастрюлю. Залейте кипящей водой — так, чтобы она покрыла курицу. Доведите до кипения на сильном огне и варите 30 минут на среднем.

После достаньте курицу и дайте ей остыть. Нарежьте небольшими кусками вместе с костями. Бульон процедите.

В кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло. Положите куски курицы и обжарьте на сильном огне до румяной корочки.

Лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в кастрюлю с курицей, перемешайте и жарьте на среднем огне в течение 8–10 минут.

Далее добавьте сладкий перец, нарезанный соломкой, а потом влейте влейте 300 мл процеженного бульона и тушите под крышкой 40 минут.

Помидоры очистите от кожицы, обдав кипятком, измельчите в блендере и добавьте к курице и овощам. Тушите 10 минут.

Чеснок и кинзу для чахохбили крупно нарежьте и разотрите в ступке с солью, также добавьте к курице. А потом положите мелко нарезанную петрушку, уцхо-сунели и молотый красный перец.

Затем выключите огонь и дайте чахохбили постоять хотя бы 15 минут, а после подавайте.

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