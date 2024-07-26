Молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой: рецепт сытного блюда

Капуста с мясом, приготовленная таким способом, буквально тает во рту.

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Сочетание овощей и мяса любое блюдо делают не только вкусным, но и полезным, поэтому молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой, – идеальный вариант блюда к ужину. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".

Молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой

Ингредиенты:

капуста молодая — 1 шт;

свиная грудинка — 150 гр;

мука — 1 ст. л;

масло сливочное 73% — 1 ст. л;

мед — 1 ч. л;

лимон, сок — 10 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

укроп, — 1 пучок.

Способ приготовления:

Капусту разрезать на четыре части, промыть, порезать. Положить в кастрюлю, залить стаканом воды, посолить, поперчить, добавить мед и довести до кипения.

Готовить под крышкой около 7 минут, помешав 2-3 раза. В конце добавить лимонный сок. Слить воду, но оставить 30-40 мл.

Между тем нарезать грудинку и обжарить на сковороде около 5 минут, в конце добавить столовую ложку сливочного масла. Добавить муку и жарить около минуты. Влить немного капустной воды, помешивая, пока мука не растворится. Добавить грудинку в кастрюлю с капустой, перемешать и готовить 3-5 минут.

Когда капуста станет мягкой, но не будет разваливаться, выключить огонь и добавить нарезанный укроп.

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