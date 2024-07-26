Молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой: рецепт сытного блюда
Капуста с мясом, приготовленная таким способом, буквально тает во рту.
Сочетание овощей и мяса любое блюдо делают не только вкусным, но и полезным, поэтому молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой, – идеальный вариант блюда к ужину. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".
Молодая капуста, тушеная с копченой свиной грудинкой
Ингредиенты:
- капуста молодая — 1 шт;
- свиная грудинка — 150 гр;
- мука — 1 ст. л;
- масло сливочное 73% — 1 ст. л;
- мед — 1 ч. л;
- лимон, сок — 10 мл;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- укроп, — 1 пучок.
Способ приготовления:
Капусту разрезать на четыре части, промыть, порезать. Положить в кастрюлю, залить стаканом воды, посолить, поперчить, добавить мед и довести до кипения.
Готовить под крышкой около 7 минут, помешав 2-3 раза. В конце добавить лимонный сок. Слить воду, но оставить 30-40 мл.
Между тем нарезать грудинку и обжарить на сковороде около 5 минут, в конце добавить столовую ложку сливочного масла. Добавить муку и жарить около минуты. Влить немного капустной воды, помешивая, пока мука не растворится. Добавить грудинку в кастрюлю с капустой, перемешать и готовить 3-5 минут.
Когда капуста станет мягкой, но не будет разваливаться, выключить огонь и добавить нарезанный укроп.
Читайте также:
Оригинальные вареники с гречкой и кислой капустой: секреты закарпатской кухни
Тушеная капуста, как у бабушки: простой рецепт бюджетного блюда
Капуста с картофелем и куриным филе в горшочках: простой рецепт вкусного ужина