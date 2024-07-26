Молода капуста, тушкована з копченою свинячою грудинкою: рецепт ситної страви
Капуста з м'ясом, приготована таким способом, буквально тане в роті.
Поєднання овочів і м'яса будь-яку страву роблять не тільки смачною, а й корисною, тому молода капуста, тушкована з копченою свинячою грудинкою, — ідеальний варіант страви до вечері. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти".
Молода капуста, тушкована з копченою свинячою грудинкою
Інгредієнти:
- капуста молода — 1 шт;
- свиняча грудинка — 150 г;
- борошно — 1 ст. л;
- масло вершкове 73% — 1 ст. л;
- мед — 1 ч. л;
- лимон, сік — 10 мл;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — до смаку;
- кріп, — 1 пучок.
Спосіб приготування:
Капусту розрізати на чотири частини, промити, порізати. Покласти в каструлю, залити склянкою води, посолити, поперчити, додати мед і довести до кипіння.
Готувати під кришкою близько 7 хвилин, помішавши 2-3 рази. Наприкінці додати лимонний сік. Злити воду, але залишити 30-40 мл.
Тим часом нарізати грудинку й обсмажити на сковорідці близько 5 хвилин, наприкінці додати столову ложку вершкового масла. Додати борошно та смажити близько хвилини. Влити трохи капустяної води, помішуючи, поки борошно не розчиниться. Додати грудинку в каструлю з капустою, перемішати і готувати 3-5 хвилин.
Коли капуста стане м'якою, але не розвалюватиметься, вимкнути вогонь і додати нарізаний кріп.
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