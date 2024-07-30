Чахохбілі за класичним рецептом: як приготувати смачну страву грузинської кухні

Чахохбілі з курки з помідорами та зеленню готують за найрізноманітнішими рецептами. І цей вважається класичним.

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Чахохбілі — одна з тих страв грузинської кухні, яка стала відомою по всьому світу. Тепер, звісно, чахохбілі готують не з фазана, як було прийнято раніше, а з курки. І до складу входять помідори, що стало нововведенням після того, як томати стали популярним інгредієнтом і стали вирощуватися повсюдно. Фокус розповість, як приготувати цю смачну страву, яку найкраще їсти з лавашем.

Чахохбілі

Інгредієнти:

ціла курка — близько 1,5-2 кг;

рослинна олія — 1 ст. л.;

цибуля — 4 шт;

червоний солодкий перець — 1 шт;

зелений солодкий перець — 1 шт;

помідори — 800 г;

3 зубчики часнику;

кінза і петрушка;

уцхо-сунелі — 1/2 ч. л.;

мелений гострий червоний перець — 1/2 ч. л.;

лавровий лист — 4 шт;

сіль, мелений чорний перець — за смаком.

Курку помістіть у каструлю. Залийте киплячою водою — так, щоб вона покрила курку. Доведіть до кипіння на сильному вогні та варіть 30 хвилин на середньому.

Після дістаньте курку і дайте їй охолонути. Наріжте невеликими шматками разом із кістками. Бульйон процідіть.

У каструлі з товстим дном нагрійте рослинну олію. Покладіть шматки курки та обсмажте на сильному вогні до рум'яної скоринки.

Цибулю наріжте дрібними кубиками і додайте в каструлю з куркою, перемішайте і смажте на середньому вогні протягом 8-10 хвилин.

Далі додайте солодкий перець, нарізаний соломкою, а потім влийте влийте 300 мл процідженого бульйону і тушкуйте під кришкою 40 хвилин.

Помідори очистіть від шкірки, обдавши окропом, подрібніть у блендері та додайте до курки й овочів. Тушкуйте 10 хвилин.

Часник і кінзу для чахохбілі крупно наріжте і розітріть у ступці з сіллю, також додайте до курки. А потім покладіть дрібно нарізану петрушку, уцхо-сунелі та мелений червоний перець.

Потім вимкніть вогонь і дайте чахохбілі постояти хоча б 15 хвилин, а потім подавайте.

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