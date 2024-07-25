Весь секрет у спеціях і соусі: рецепт тушкованої яловичини з картоплею

За цим рецептом м'ясне рагу виходить надзвичайно смачним, а м'ясо — дуже ніжним.

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Для приготування чудової тушкованої яловичини найголовніше — правильно вибрати м'ясо: найбільш вдалими для цього є відруби з яловичини, які зберігають ніжність під час приготування, наприклад грудинка, огузок, оковалок, вирізка, шия. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Готувати найкраще в чавунному, товстостінному посуді, який рівномірно прогрівається.

Тушкована яловичина з картоплею

Інгредієнти:

1 кг м'яса;

500 г картоплі;

120 г бекону;

40 г борошна;

30 г вершкового масла;

2 стебла селери;

2 морквини;

одна цибулина;

біле вино, петрушка, лавровий лист, розмарин, шавлія, оливкова олія, сіль.

Розріжте м'ясо на шматочки розміром приблизно 3-4 см, розрізаючи перпендикулярно до волокон; цей захід також необхідний для отримання м'якшої консистенції.

Бекон нарізаємо кубиками.

Очистіть овочі та наріжте їх кубиками приблизно 1 см. Обсмажте їх із беконом і вершковим маслом у великій каструлі 5-6 хвилин.

Посипте м'ясо борошном і обсмажте його на сильному вогні на пательні з невеликою кількістю олії протягом кількох хвилин.

Перекладіть підрум'янені шматочки в каструлю з овочами, додайте склянку вина, додайте 2 лаврових листки, 2 гілочки розмарину та кілька листків шавлії, потім посоліть, поперчіть і додайте 2 склянки води (або бульйону). Накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні годину і 15 хвилин, за потреби додаючи ще склянку води або бульйону.

Картоплю миємо й очищаємо, нарізаємо часточками, додаємо до м'яса і готуємо ще 40-45 хвилин.

Додайте подрібненої петрушки та подавайте на стіл.

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