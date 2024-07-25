Найпростіший літній гарнір: рецепт запечених баклажанів і кабачків

Цю страву неймовірно просто приготувати. І вона чудово підходить до м'яса.

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Запечені баклажани та кабачки — справжня насолода. І це, мабуть, найпростіший гарнір, який ви можете приготувати влітку. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Запечені кабачки та баклажани

Інгредієнти:

250 г кабачків;

350 г баклажанів;

1 столова ложка тертого пекоріно (або пармезану);

2 столові ложки панірувальних сухарів;

1 зубчик часнику (за бажанням);

базилік, сіль, рослинна олія.

Насамперед очистіть, вимийте і наріжте кубиками баклажани та кабачки.

Помістіть їх у миску, додайте олію, сир, панірувальні сухарі, дрібку солі і, якщо хочете, ще трохи часнику (цілого, якщо хочете, або подрібненого) і перемішайте.

Викладіть рівним шаром на деко, застелене папером для випікання, і готуйте приблизно 25–30 хвилин за температури 200°C у попередньо розігрітій вентильованій духовці, можливо, в останні кілька хвилин увімкнувши гриль.

Запечені баклажани та кабачки готові: посипте базиліком і подавайте.

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