Найпростіший літній гарнір: рецепт запечених баклажанів і кабачків
Цю страву неймовірно просто приготувати. І вона чудово підходить до м'яса.
Запечені баклажани та кабачки — справжня насолода. І це, мабуть, найпростіший гарнір, який ви можете приготувати влітку. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Запечені кабачки та баклажани
Інгредієнти:
- 250 г кабачків;
- 350 г баклажанів;
- 1 столова ложка тертого пекоріно (або пармезану);
- 2 столові ложки панірувальних сухарів;
- 1 зубчик часнику (за бажанням);
- базилік, сіль, рослинна олія.
Насамперед очистіть, вимийте і наріжте кубиками баклажани та кабачки.
Помістіть їх у миску, додайте олію, сир, панірувальні сухарі, дрібку солі і, якщо хочете, ще трохи часнику (цілого, якщо хочете, або подрібненого) і перемішайте.
Викладіть рівним шаром на деко, застелене папером для випікання, і готуйте приблизно 25–30 хвилин за температури 200°C у попередньо розігрітій вентильованій духовці, можливо, в останні кілька хвилин увімкнувши гриль.
Запечені баклажани та кабачки готові: посипте базиліком і подавайте.
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