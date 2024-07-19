Хрусткі овочеві оладки: як приготувати страву з літніх овочів

Це пікантна закуска, яка ідеально підійде до вечері.

Related video

Такі хрусткі оладки швидко готуються. У цьому рецепті використовувалися цукіні, морква та картопля, але ви можете приготувати оладки з овочів, які вам найбільше подобаються, залежно від сезону. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Приготуйте хрусткі овочеві оладки як закуску або основну страву і подавайте їх гарячими.

Оладки із цукіні

Інгредієнти:

цукіні або кабачки — 200 г;

морква — 200 г;

картопля — 200 г;

борошно — 100 г;

харчова сода — 1 г;

солодка паприка — 1 ч. л.;

чебрець — 2 гілочки;

дрібна сіль, чорний мелений перець.

Для приготування хрустких овочевих оладок спочатку добре вимийте цукіні та моркву. Видаліть кінчики у цукіні та натріть на великій тертці. Те ж саме зробіть із морквою та очищеною картоплею.

Покладіть цукіні, моркву та картоплю в миску. Усе добре перемішайте. Додайте паприку, харчову соду та борошно. Перемішайте все ложкою. Додайте сіль і перець. Вимісіть руками.

Сформуйте із суміші кульки і злегка приплюсніть їх руками. Вийде приблизно 12 оладок.

Налийте олію в сковороду з антипригарним покриттям і підсмажте оладки.

Готуйте оладки протягом 5 хвилин, періодично перевертаючи їх. Коли вони стануть золотисто-коричневими, перекладіть їх на тацю з паперовими рушниками, щоб видалити надлишки олії. Посоліть і подавайте хрусткі оладки.

Замість паприки ви можете додати інші ароматизатори: дрібку мускатного горіха, орегано, куркуму або навіть карі, або кмин для надання оладкам пряної гостроти.

Читайте також:

Смажені рулетики з кабачків: рецепт смачної сезонної страви

Мариновані кабачки: простий рецепт смачної закуски

Літній смак Неаполя: як приготувати кабачки на гарнір