Хрусткі овочеві оладки: як приготувати страву з літніх овочів
Це пікантна закуска, яка ідеально підійде до вечері.
Такі хрусткі оладки швидко готуються. У цьому рецепті використовувалися цукіні, морква та картопля, але ви можете приготувати оладки з овочів, які вам найбільше подобаються, залежно від сезону. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Приготуйте хрусткі овочеві оладки як закуску або основну страву і подавайте їх гарячими.
Оладки із цукіні
Інгредієнти:
- цукіні або кабачки — 200 г;
- морква — 200 г;
- картопля — 200 г;
- борошно — 100 г;
- харчова сода — 1 г;
- солодка паприка — 1 ч. л.;
- чебрець — 2 гілочки;
- дрібна сіль, чорний мелений перець.
Для приготування хрустких овочевих оладок спочатку добре вимийте цукіні та моркву. Видаліть кінчики у цукіні та натріть на великій тертці. Те ж саме зробіть із морквою та очищеною картоплею.
Покладіть цукіні, моркву та картоплю в миску. Усе добре перемішайте. Додайте паприку, харчову соду та борошно. Перемішайте все ложкою. Додайте сіль і перець. Вимісіть руками.
Сформуйте із суміші кульки і злегка приплюсніть їх руками. Вийде приблизно 12 оладок.
Налийте олію в сковороду з антипригарним покриттям і підсмажте оладки.
Готуйте оладки протягом 5 хвилин, періодично перевертаючи їх. Коли вони стануть золотисто-коричневими, перекладіть їх на тацю з паперовими рушниками, щоб видалити надлишки олії. Посоліть і подавайте хрусткі оладки.
Замість паприки ви можете додати інші ароматизатори: дрібку мускатного горіха, орегано, куркуму або навіть карі, або кмин для надання оладкам пряної гостроти.
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