Самый простой летний гарнир: рецепт запеченных баклажанов и кабачков

Это блюдо невероятно просто приготовить. И оно отлично подходит к мясу.

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Запеченные баклажаны и кабачки — настоящее наслаждение. И это, пожалуй, самый простой гарнир, который вы можете приготовить летом. Рецептом поделились на сайте Misya.

Запеченные кабачки и баклажаны

Ингредиенты:

250 г кабачков;

350 г баклажанов;

1 столовая ложка тертого пекорино (или пармезана);

2 столовые ложки панировочных сухарей;

1 зубчик чеснока (по желанию);

базилик, соль, растительное масло.

Прежде всего очистите, вымойте и нарежьте кубиками баклажаны и кабачки.

Поместите их в миску, добавьте масло, сыр, панировочные сухари, щепотку соли и, если хотите, еще немного чеснока (целого, если хотите, или измельченного) и перемешайте.

Выложите ровным слоем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и готовьте около 25–30 минут при температуре 200°C в предварительно разогретой вентилируемой духовке, возможно, в последние несколько минут включив гриль.

Запеченные баклажаны и кабачки готовы: посыпьте базиликом и подавайте.

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