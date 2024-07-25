Самый простой летний гарнир: рецепт запеченных баклажанов и кабачков
Это блюдо невероятно просто приготовить. И оно отлично подходит к мясу.
Запеченные баклажаны и кабачки — настоящее наслаждение. И это, пожалуй, самый простой гарнир, который вы можете приготовить летом. Рецептом поделились на сайте Misya.
Запеченные кабачки и баклажаны
Ингредиенты:
- 250 г кабачков;
- 350 г баклажанов;
- 1 столовая ложка тертого пекорино (или пармезана);
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- 1 зубчик чеснока (по желанию);
- базилик, соль, растительное масло.
Прежде всего очистите, вымойте и нарежьте кубиками баклажаны и кабачки.
Поместите их в миску, добавьте масло, сыр, панировочные сухари, щепотку соли и, если хотите, еще немного чеснока (целого, если хотите, или измельченного) и перемешайте.
Выложите ровным слоем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и готовьте около 25–30 минут при температуре 200°C в предварительно разогретой вентилируемой духовке, возможно, в последние несколько минут включив гриль.
Запеченные баклажаны и кабачки готовы: посыпьте базиликом и подавайте.
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