Просто, але дуже смачно: рецепт фрикасе з курки з овочами

Подавати фрикасе можна як самостійну страву або як добавку до гарніру.

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Фрикасе — страва з м'яса молодої курки, яку називають класикою французької кухні. У перекладі з французької фрикасе ("fricot") звучить як "проста, але дуже смачна страва". Якщо хочете порадувати своїх домашніх чимось смачним, обов'язково приготуйте його на обід або вечерю за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти"

Фрикасе з курки та овочів

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

перець солодкий — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

вершки 20% — 300 мл;

оливкова олія — 30 мл;

масло вершкове 73% — 20 г;

зелень петрушки — 70 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе, цибулю та болгарський перець нарізати довгими шматочками. Перець попередньо необхідно очистити від насіння і плодоніжки. Сковорідку розігріти на плиті, влити оливкову олію та висипати туди курку й овочі. Посолити та поперчити до смаку.

Додати туди ж трохи вершкового масла (для пом'якшення м'яса) і обсмажувати 15 хвилин.

Влити в сковорідку до м'яса й овочів вершки та тушкувати ще близько двох хвилин. Наприкінці приготування додати рубану петрушку.

Подавати фрикасе можна як самостійну страву або як добавку до гарніру.

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