Курка з овочами в сметанному соусі: покроковий рецепт
Легка та поживна страва припаде до смаку всім, хто її спробує.
Курка з овочами в сметанному соусі — ідеальна страва для ситного обіду або на вечерю. Готується вона просто, м'ясо виходить ніжним, а смак і аромат — неймовірними. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Курка з овочами в сметанному соусі
Інгредієнти:
- філе курячого стегна — 400–450 г;
- олія рослинна — 2 ст. л;
- цибулина (невелика) — 1 шт;
- морква (невелика) — 1 шт;
- болгарський перець — 0,5 шт;
- сметана (20%) — 150 г;
- вода — 100–150 мл;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
На розігрітій сковороді з олією обсмажити шматочки філе курячого стегна до золотистої скоринки. Додати нарізану півкільцями цибулю й обсмажити до прозорості. Туди ж всипати терту на тертці моркву й обсмажувати все кілька хвилин.
Далі відправити в сковорідку болгарський перець, очищений від насіння і порізаний смужками або кубиками, а через 2–3 хвилини все посолити. Додати чорний перець, сметану та влити воду. Усе добре перемішати, довести до кипіння і тушкувати 7–10 хвилин.
Подавати з будь-яким гарніром.
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