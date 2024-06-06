Курка з овочами в сметанному соусі: покроковий рецепт

Легка та поживна страва припаде до смаку всім, хто її спробує.

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Курка з овочами в сметанному соусі — ідеальна страва для ситного обіду або на вечерю. Готується вона просто, м'ясо виходить ніжним, а смак і аромат — неймовірними. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Курка з овочами в сметанному соусі

Інгредієнти:

філе курячого стегна — 400–450 г;

олія рослинна — 2 ст. л;

цибулина (невелика) — 1 шт;

морква (невелика) — 1 шт;

болгарський перець — 0,5 шт;

сметана (20%) — 150 г;

вода — 100–150 мл;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

На розігрітій сковороді з олією обсмажити шматочки філе курячого стегна до золотистої скоринки. Додати нарізану півкільцями цибулю й обсмажити до прозорості. Туди ж всипати терту на тертці моркву й обсмажувати все кілька хвилин.

Далі відправити в сковорідку болгарський перець, очищений від насіння і порізаний смужками або кубиками, а через 2–3 хвилини все посолити. Додати чорний перець, сметану та влити воду. Усе добре перемішати, довести до кипіння і тушкувати 7–10 хвилин.

Подавати з будь-яким гарніром.

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