Курица с овощами в сметанном соусе: пошаговый рецепт
Легкое и питательное блюдо придется по вкусу всем, кто его попробует.
Курица с овощами в сметанном соусе — идеальное блюдо для сытного обеда или на ужин. Готовится она просто, мясо получается нежным, а вкус и аромат – невероятным. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".
Курица с овощами в сметанном соусе
Ингредиенты:
- филе куриного бедра — 400–450 гр;
- масло растительное — 2 ст. л;
- луковица (небольшая) — 1 шт;
- морковь (небольшая) — 1 шт;
- болгарский перец — 0,5 шт;
- сметана (20%) — 150 гр;
- вода — 100–150 мл;
- соль, перец.
Способ приготовления:
На разогретой сковороде с маслом обжарить кусочки филе куриного бедра до золотистой корочки. Добавить нарезанный полукольцами лук и обжарить до прозрачности. Туда же всыпать тертую на терке морковь и обжаривать все несколько минут.
Далее отправить в сковороду болгарский перец, очищенный от семян и порезанный полосками или кубиками, а через 2–3 минуты все посолить. Добавить черный перец, сметану и влить воду. Все хорошо перемешать, довести до кипения и тушить 7–10 минут.
Подавать с любым гарниром.
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