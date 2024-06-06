Курица с овощами в сметанном соусе: пошаговый рецепт

Легкое и питательное блюдо придется по вкусу всем, кто его попробует.

Related video

Курица с овощами в сметанном соусе — идеальное блюдо для сытного обеда или на ужин. Готовится она просто, мясо получается нежным, а вкус и аромат – невероятным. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Курица с овощами в сметанном соусе

Ингредиенты:

филе куриного бедра — 400–450 гр;

масло растительное — 2 ст. л;

луковица (небольшая) — 1 шт;

морковь (небольшая) — 1 шт;

болгарский перец — 0,5 шт;

сметана (20%) — 150 гр;

вода — 100–150 мл;

соль, перец.

Способ приготовления:

На разогретой сковороде с маслом обжарить кусочки филе куриного бедра до золотистой корочки. Добавить нарезанный полукольцами лук и обжарить до прозрачности. Туда же всыпать тертую на терке морковь и обжаривать все несколько минут.

Далее отправить в сковороду болгарский перец, очищенный от семян и порезанный полосками или кубиками, а через 2–3 минуты все посолить. Добавить черный перец, сметану и влить воду. Все хорошо перемешать, довести до кипения и тушить 7–10 минут.

Подавать с любым гарниром.

Читайте также:

Испанская кухня на вашем столе: рецепт курицы с чесноком

Простой рецепт на ужин: рецепт курицы в луковом соусе

Курица, запеченная с лимоном и чесноком: рецепт блюда на выходные