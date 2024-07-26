Просто, но очень вкусно: рецепт фрикасе из курицы с овощами

Подавать фрикасе можно как самостоятельное блюдо или как добавку к гарниру.

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Фрикасе – блюдо из мяса молодой курицы, которое называют классикой французской кухни. В переводе с французского фрикасе ("fricot") звучит как "простое, но очень вкусное блюдо". Если хотите порадовать своих домашних чем-то вкусным, обязательно приготовьте его на обед или ужин по рецепту из блога "Кулинарные рецепты"

Фрикасе из курицы и овощей

Ингредиенты:

куриное филе – 500 гр;

перец сладкий – 1 шт;

лук – 1 шт;

сливки 20% – 300 мл;

оливковое масло – 30 мл;

масло сливочное 73% – 20 гр;

зелень петрушки – 70 гр;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе, лук и болгарский перец нарезать длинными кусочками. Перец предварительно необходимо очистить от семян и плодоножки. Сковороду разогреть на плите, влить оливковое масло и высыпать туда курицу и овощи. Посолить и поперчить по желанию.

Добавить туда же немного сливочного масла (для смягчения мяса) и обжаривать 15 минут.

Влить в сковородку к мясу и овощам сливки и тушить еще около двух минут. В конце приготовления добавить рубленую петрушку.

Подавать фрикасе можно как самостоятельное блюдо или как добавку к гарниру.

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