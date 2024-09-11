Деликатес из самых доступных продуктов: рецепт вкусного блюда из курицы

Курица и сливы отлично сочетаются вместе. И плоды придают мясу приятную пикантную кислинку.

Related video

Слива — один из главных плодов конца лета и начала осени. Сначала ее все едят в "сыром" виде. А потом начинают вспоминать какие-нибудь рецепты со сливами, позволяющие встроить ее во всякие разные блюда и помочь ей раскрыть кисло-сладкий вкус.

Для этого рецепта курица сначала выдерживается в цитрусовом маринаде, а затем запекается вместе с красными сливами. Получается очень вкусно и даже празднично. Так что такое блюдо вполне можно подавать на стол при торжественных случаях. Фокус расскажет, как его приготовить.

Курица со сливами

Ингредиенты:

куриные окорочка — 6 штук;

красные сливы — 1 кг;

апельсиновый сок — 500 мл;

оливковое масло — 50 мл;

6 зубчиков чеснока;

соль, молотый черный перец, молотый имбирь.

Смешайте апельсиновый сок с растительным маслом, щепоткой соли, перцем, сухим имбирем и давленым чесноком. Залейте маринадом курицу и поставьте в холодильник часов на шесть. После выложите курицу на противень. И разложите на мясе и вокруг разрезанные пополам красные сливы. Выпекайте при температуре 180 градусов около часа.

После подавайте мясо с любым простым гарниром вроде отварного риса, или картофеля. И добавляйте сливы, с которыми готовилось мясо, для пикантности.

Читайте также:

Курица по-римски со сладким перцем: рецепт вкусного и сочного второго блюда

Сочная курица: как запечь ее так, чтобы получилось вкусно

Испанская кухня на вашем столе: рецепт курицы с чесноком