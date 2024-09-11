Делікатес із найдоступніших продуктів: рецепт смачної страви з курки

Курка і сливи чудово поєднуються разом. І плоди надають м'ясу приємної пікантної кислинки.

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Слива — один із головних плодів кінця літа і початку осені. Спочатку її всі їдять у "сирому" вигляді. А потім починають згадувати якісь рецепти зі сливами, що дають змогу вбудувати її у всілякі різні страви і допомогти їй розкрити кисло-солодкий смак.

Для цього рецепта курка спочатку витримується в цитрусовому маринаді, а потім запікається разом із червоними сливами. Виходить дуже смачно і навіть святково. Тож таку страву цілком можна подавати на стіл в урочистих випадках. Фокус розповість, як її приготувати.

Курка зі сливами

Інгредієнти:

курячі стегенця — 6 штук;

червоні сливи — 1 кг;

апельсиновий сік — 500 мл;

оливкова олія — 50 мл;

6 зубчиків часнику;

сіль, мелений чорний перець, мелений імбир.

Змішайте апельсиновий сік з рослинною олією, дрібкою солі, перцем, сухим імбиром і роздавленим часником. Залийте маринадом курку і поставте в холодильник годин на шість. Після викладіть курку на деко. І розкладіть на м'ясі та навколо розрізані навпіл червоні сливи. Випікайте за температури 180 градусів близько години.

Опісля подавайте м'ясо з будь-яким простим гарніром на кшталт відвареного рису, або картоплі. І додавайте сливи, з якими готувалося м'ясо, для пікантності.

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